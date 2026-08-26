Боротьба за майно Почаївського заповідника: УПЦ МП вимагає визнати свої права

У Північному апеляційному господарському суді в Києві розглядають майновий спір, пов’язаний із Почаївською Свято-Успенською лаврою та Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником.

Про розгляд справи повідомила громадська організація «Україна Інкогніта». Активісти заявили, що 26 серпня у суді розглядають дві справи, у яких фігурує майно національних заповідників.

Зокрема, о 14:00 запланований розгляд справи щодо майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. За інформацією активістів, релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська Лавра» домагається визнання своїх прав на спірне майно.

Ще одна справа, яку, за повідомленням «України Інкогніти», мали розглядати цього дня о 15:00, стосується права користування майном Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Активісти також повідомили, що планують зібратися біля будівлі Північного апеляційного господарського суду на вулиці Шолуденка, 1 у Києві.

Що відомо про справу на Тернопільщині

Майновий спір щодо Почаївської лаври розглядається у справі №921/773/25. Позивачем виступає Кременецька окружна прокуратура в інтересах держави, зокрема Міністерства культури України та Тернопільської обласної військової адміністрації.

Прокуратура вимагає усунути перешкоди державі у користуванні та розпорядженні спірним майном, скасувати відповідні реєстраційні дії та повернути майно державі.

Відповідачем у справі є релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська Лавра».

Своєю чергою Лавра подала зустрічний позов та просить суд визнати за нею право володіння спірним нерухомим майном.

Тобто наразі йдеться саме про судовий спір щодо прав на майно, а не про вже ухвалене рішення про його передачу одній зі сторін.

Варто також зазначити, що інформація про справу та її трактування активістами може відрізнятися від юридичних формулювань у судових документах. Тому твердження про те, що «УПЦ відсуджує майно заповідника», коректніше подавати як позицію активістів, тоді як предмет спору та вимоги сторін слід описувати за матеріалами судової справи.