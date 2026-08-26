12:41 | 26.08.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Боротьба за майно Почаївського заповідника: УПЦ МП вимагає визнати свої права

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Північному апеляційному господарському суді в Києві розглядають майновий спір, пов’язаний із Почаївською Свято-Успенською лаврою та Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником.

Про розгляд справи повідомила громадська організація «Україна Інкогніта». Активісти заявили, що 26 серпня у суді розглядають дві справи, у яких фігурує майно національних заповідників.

Зокрема, о 14:00 запланований розгляд справи щодо майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. За інформацією активістів, релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська Лавра» домагається визнання своїх прав на спірне майно.

Ще одна справа, яку, за повідомленням «України Інкогніти», мали розглядати цього дня о 15:00, стосується права користування майном Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Активісти також повідомили, що планують зібратися біля будівлі Північного апеляційного господарського суду на вулиці Шолуденка, 1 у Києві.

Що відомо про справу на Тернопільщині

Майновий спір щодо Почаївської лаври розглядається у справі №921/773/25. Позивачем виступає Кременецька окружна прокуратура в інтересах держави, зокрема Міністерства культури України та Тернопільської обласної військової адміністрації.

Прокуратура вимагає усунути перешкоди державі у користуванні та розпорядженні спірним майном, скасувати відповідні реєстраційні дії та повернути майно державі.

Відповідачем у справі є релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська Лавра».

Своєю чергою Лавра подала зустрічний позов та просить суд визнати за нею право володіння спірним нерухомим майном.

Тобто наразі йдеться саме про судовий спір щодо прав на майно, а не про вже ухвалене рішення про його передачу одній зі сторін.

Варто також зазначити, що інформація про справу та її трактування активістами може відрізнятися від юридичних формулювань у судових документах. Тому твердження про те, що «УПЦ відсуджує майно заповідника», коректніше подавати як позицію активістів, тоді як предмет спору та вимоги сторін слід описувати за матеріалами судової справи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *