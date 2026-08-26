«Коли гине дитина, формального підходу бути не може»: Сергій Зюбаненко про страшну трагедію у Тернополі

У Тернополі розслідують загибель 16-річного хлопця та чоловіка під час земляних робіт

У Тернополі правоохоронці розслідують обставини загибелі двох людей, які 25 серпня опинилися під землею внаслідок обвалу ґрунту.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Трагедія сталася на вулиці Євгена Коновальця. Під час проведення земляних робіт стався обвал ґрунту у траншеї завглибшки близько шести метрів. Під землею опинилися 16-річний хлопець та 50-річний чоловік.

Рятувальники деблокували потерпілих, однак врятувати їхні життя не вдалося.

За фактом трагедії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей.

Як зазначив Сергій Зюбаненко, правоохоронці встановлюють, хто залучив загиблих до виконання земляних робіт, на яких умовах вони працювали, чи були дотримані вимоги охорони праці та хто відповідав за безпеку.

«Коли внаслідок цього гине дитина, ситуація потребує особливо ретельного та об’єктивного розслідування», — наголосив керівник поліції.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Правоохоронці обіцяють перевірити всі обставини трагедії та надати правову оцінку діям відповідальних осіб.