На Львівщині розшукують 27-річну жінку, яка зникла разом із трьома малолітніми дітьми

Стрийські поліцейські розшукують 27-річну Ярославу Горбову та трьох її малолітніх дітей, які 20 серпня вийшли з дому в селі Жирова Стрийського району та досі не повернулися.

Як повідомили у поліції Львівської області, у розшук оголосили Ярославу Романівну Горбову, 1999 року народження, а також її дітей — дворічну Соломійку, семирічного Максима та восьмирічного Дениса.

Відомо, що 20 серпня близько 16:00 жінка разом із дітьми вийшла з дому. Відтоді зв’язку з ними немає. Телефон Ярослави вимкнений, а їхнє місцезнаходження наразі невідоме.

Прикмети Ярослави Горбової: 27 років, зріст близько 160 сантиметрів, русяве волосся, блакитні очі.

Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження жінки та дітей, повідомити про це правоохоронцям.

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Правоохоронці закликають не залишатися байдужими та поширити інформацію про розшук.