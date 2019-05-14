«Мозаїчний» храм на Тернопільщині майже 115 років радує око

Церква Святої Покрови у Чорткові вирізняється серед інших церков області оригінальною зовнішньою та внутрішньою мозаїкою.

У Тернопільській області церква Святої Покрови, яка побудована у 1905 році, відома не тільки цілющим джерело Всецариці, що на території храму, але й оригінальною мозаїкою.

Зокрема, на фронтоні сакральної споруди є мозаїковий образ Богородиці. Також із маленьких різнокольорових шматочків смальти виконано образи Першоверховних апостолів Петра і Павла, святих Миколая, Архістратига Михаїла та Архангела Гавриїла.

Є тут і фігури святих рівноапостольного князя Володимира та княгині Ольги,, зображення Всевидючого Божого Ока. Мозаїкою викладено й окремі елементи внутрішньої частини храму.

Зокрема, як розповів кореспонденту «Терену», настоятель церкви отець Михайло Левкович, усередині храму митці виконали мозаїчне зображення апостолів, що додало церкві особливої урочистості й величі.

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