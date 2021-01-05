Перевізники у Кременці хочуть збільшити тариф на проїзд у громадському транспорті до 10 грн.?

Питання підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті у Кременці постало давно. Згідно розрахунків, які надають підприємці-перевізники ціна одної поїздки містом повинна становити щонайменше 7 грн. Аби максимально об’єктивно вивчити доречність підвищення тарифу, створили комісію щодо доцільності підняття вартості проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування (Комісія). До складу увійшли спеціалісти міської ради, члени виконавчого комітету, перевізники. Очолив комісію міський голова Андрій Смаглюк.

Днями відбулося засідання Комісії, де присутні висловили свої думки та навели аргументи щодо врегулювання питання тарифу на проїзд. Зокрема, керівник ТОВ «Автопарк Транс» Віктор Ключ запропонував присутнім розглянути розрахунок тарифу та прийняти рішення щодо встановлення на міських автобусних маршрутах регулярного тарифу на перевезення одного пасажира із урахуванням зазначених обставин та вимог законодавства.

Окрім цього перевізники наголошують, що згідно розрахунку тарифу на автобусних маршрутах загального користування міського сполучення, які працюють у звичайному режимі, вартість однієї поїздки повинна становити 10 грн.

З цією позицію погодилися не усі члени комісії. Зокрема Віталій Сідоров запропонував не лише провести оцінку розрахунків, а й залучити до цього незалежну аудиторську групу, а також запросити до обговорення громадських активістів.

На засіданні Комісії прозвучали пропозиції розгляду можливості запровадження проїзних квитків у громадському транспорті, перегляду графіку руху та зменшення кількості маршрутів.

Міський голова доручив Управлінню соціального захисту населення укласти договори щодо перевезення осіб, які мають право на пільговий проїзд згідно законодавства. Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності тим часом проводить оцінку розрахунків, що надали перевізники.