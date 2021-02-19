На базі Бучацького професійно-технічного училища відкрили навчально-практичний центр

Навчально-практичний центр відкрили 18 лютого на базі державного навчального закладу «Бучацьке професійно-технічне училище». У ньому готуватимуть майбутніх зварювальників, газозварювальників, газорізальників.

Участь у заході взяв голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Під час спілкування з колективом закладу очільник краю відзначив підвищення рівня конкурентоздатності училища, яке забезпечує підготовку фахівців за сімома спеціальностями.

– Заклад готує спеціалістів, які критично потрібні країні. Останні кілька років ці професії не були в пріоритеті. Ми не доносили важливість і потребу у таких фахівцях як зварювальник, монтажник, електрик. З кожним роком охочих здобути цей фах меншало. Як наслідок, виник їх дефіцит. Сьогодні професійно-технічна освіта зазнала багато викликів. Але разом – органи місцевого самоврядування та виконавчої влади – доводять, що спільні зусилля дають результат. Переконаний, що навий навчально-практичний центр відкриє і для учнів, і для педагогів ще більше можливостей і перспектив, – зазначив Володимир Труш.

Облаштувати центр вдалося завдяки перемозі закладу у всеукраїнському конкурсі проєктів. Це вже другий навчальний центр, відкритий на базі Бучацького профтехучилища. Перший – готує спеціалістів у сфері освітлювання.

– Якщо говорити про висококваліфікованого спеціаліста, то хочу зазначити, що він буде тільки тоді, коли буде якісна матеріальна база. Тому, коли оновлюються навчально практичні центри, коли осучаснюється те обладнання, яке необхідне для навчання наших учнів, то завжди відчуваєш радість і розумієш, що випускники закладу професійної освіти зможуть надати підприємцям ті робітничі послуги, які він потребує, – повідомила начальниця управління освіти та науки ТОДА Ольга Хома.