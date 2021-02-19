Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення лікарні

Тернопільська міська рада судиться з районною через приміщення Тернопільської районної лікарні. Відповідно до змін в законі про місцеве самоврядування, після місцевих виборів приміщення мало б перейти до Тернопільської громади. Про це розповів начальник правового забезпечення Тернопільської міськради Олександр Печіль.

Працівники Тернопільської районної лікарні проти цього. За словами медичного директора медзакладу Романа Балабана, якщо приміщення перейде на баланс Тернопільської громади, лікарню можуть закрити.

Поліклінічне відділення районної лікарні. На сьогодні в медзакладі – понад 500 працівників. Серед них – травматолог Василь Кухар. Чоловік розповідає, працює тут більше 30 років. Щодня приймає пацієнтів з сіл району.

“Людей є багато, зараз багато травм, навіть не знаю, як то може бути, як розформують лікарню. Куди їм дітися”, – каже Кухар.

Нещодавно у лікарню закупили обладнання для реабілітації після інсульту та неврологічних захворювань, розповіла завідувачка відділення реабілітації та фізіотерапії Тетяна Гах. Жінка каже, в області таке обладнання є лише в їхній лікарні.

Медичний директор закладу Роман Балабан каже, хотіли б, щоб лікарню замість Тернопільської громади передали Великобірківській.

“Місту Тернополю не вигідно тримати 4 лікарню, тут достатньо своїх трьох міських лікарень.

Ми вважаємо, що було б логічніше, щоби нас передали на Великобірківську громаду. Мається на увазі, так як подають деякі засоби масової інформації, не переводити лікарню, не забрати лікарню, перевезти в Бірки, а просто оформити право власності за Бірками. Залишити центральний корпус тут в Тернополі, де ми можемо надавати медичні послуги, згідно з вимогами НСЗУ”, – каже Балабан.

Роман Балабан розповів, на сьогодні лікарня обслуговує 67 тисяч людей – це жителі 6 громад, в тому чисті Великобірківської. Голова цієї громади Любомир Ковч каже, готові взяти медзаклад на баланс.

“Ми готові взяти і ввійти в засновники Тернопільської районної лікарні, ми обговорювали це з головами 6-ти громад, вони за те, ми готові оплачувати енергоносії. Ми не заперечуємо, це не просто, але ми таким чином збережемо лікарню. Тернопільська районна лікарня залишиться на місці, де вона зараз є, по вулиці Шептицького”, – каже Ковч.

Кому передати заклад – мають вирішувати під час сесії районної ради, каже голова Тернопільської райради Віктор Козорог. Він розповів, чому цього ще не зробили.

“Минулою районною радою було передано приміщення, майно лікарні між 6 громадами. Таке рішення сьогодні є чинним, але оскаржується в суді. Міська громада висловила свої претензії стосовно цього. Відповідно, будемо дивитися, як вирішується судовий спір, а вже в подальшому, можливо, це рішення буде переглядатися районною радою”, – розповів Козорог.

Начальник управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль розповів, чому судяться з районною радою.

“Районна рада 17 листопада прийняла ряд рішень. Це рішення приймалось поспіхом і не враховано абсолютно інтереси Тернопільської міської територіальної громади.

Законом України про місцеве самоврядування передбачено, що чітко об’єкти, які знаходяться на території міста Тернополя повинні бути передані Тернопільській територіальній громаді.

Ми зацікавленні в збереженні лікарні. Ми готові і висловили це документально, що готові брати участь у фінансуванні цієї лікарні, тобто, ми не хочемо, щоб було якесь інше трактування.

Після того, як буде забезпечене передання міській раді, ми зможемо передати в безоплатне користування це приміщення і вона буде функціонувати, як і функціонувала районна лікарня, оскільки ми стали центром Тернопільського району”, – каже Печіль.

Директор центру Суспільних досліджень “ПОЛІС” Ігор Процик каже, передати районну лікарню на баланс Тернопільської громади можна буде, тільки якщо районна рада перегляне рішення від 17 листопада минулого року.

“В тому випадку, якщо районна рада прийме рішення, яким вона має скасувати своє попереднє рішення, тобто, ті, які були прийняті щодо передачі районної лікарні територіальним громадам Тернопільського району. В цьому рішенні вони мають відповідно вказати передання конкретних будівель лікарні Тернопільській громаді. Але тут є нюанс в тому, що ми ще зараз не знаємо, чи ті приміщення районної лікарні, які вже були передані по тих рішеннях відповідно, які прийняла вже районна рада, чи вони вже є, по них здійснені всі реєстраційні дії. Тобто, чи є вони зафіксовані в державних реєстрах, які стосуються нерухомого майна, бо якщо вони вже є у власності тих громад, то це ускладнює процес, не виключено, що це рішення може бути прийняте лише в судовому порядку”, – каже Процик.

Відповідно до рішення Тернопільської райраді від 17-го листопада, майно лікарні передали 6 громадам. Це Великобірківська, Байковецька, Великогаївська, Великоберезовицька, Підгороднянська та Білецька. На сьогодні 4 корпуси лікарні – в Тернополі, ще 2 у Великих Бірках та по одному в Глибочку та Мишковичах.

Нагадаю, працівники районної лікарні двічі протестували проти передачі закладу Тернопільській громаді. Вперше – біля облдержадміністрації 1 лютого, а потім, 9 лютого, – біля господарського суду, де відбувалось підготовче засідання у справі щодо райлікарні. Розповів медичний директор Роман Балабан.

Суспільне