На Чортківщині геологічні пам’ятки природи потопають у смітті

Поки Чортків та Заводське ділять угринську землю геологічні пам’ятки природи Угринська стінка та Гравітаційні складки, засипають сміттям.

Ці об’єкти із охоронним статусом, один за рішенням Тернопільської облради №747 від 17.11.1969 року, другий – за рішенням ТОР №990 від 17.06.2010 року, пише на своїй сторінці у Facebook краєзнавець Ярослав Свистун.

Де-юре відповідальність лежить на Заводській селищній раді та Угринському старостві.

Де-факто, опікою пам’яток не займається ніхто…

Апелюю до спільнот, які називають себе територіальними громадами…

Якого пса ви ходите до церкви і кому ви собачі діти там молитеся???

Доки будете терпіти чиновників і бюрократів, що паразитують на наші кошти і зловмисно ігнорують унікальні пам’ятки природи та історії???