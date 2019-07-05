«Неузгодженість команди президента призведе до безладу в країні», – Михайло Головко

Мовний закон України викликав шквал обговорення, тому народний депутат ВРУ від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко наголосив, що цю неоднозначність породила неузгодженість у команді Зеленського.

– Президент сидить у кущах, а його команда дає суперечливі позиції щодо кожного політичного питання. З таким підходом порядку у державі годі й чекати. Мене обурює той факт, що на 28-му році незалежності ми далі говоримо про українську мову як державну. Ми собі уявляємо, щоб у Польщі, Франції чи Німеччині так обговорювали статус рідної мови?! Окрім того, бачимо дві позиції у команді президента, який усі вибори і президентські, і парламентські нічого не коментує, а що він не скаже, то все – у мінус, не так. В країні у той час грають на два табори, підтримуючи українську на заході, а російську на сході, вони обманюють людей, – переконаний свободівець.

Також нардеп вважає, що така невизначеність призведе до повного безладу в країні.

– Команда Зеленського не має своєї позиції: хочете російську буде російська, хочете українську – нехай – так вони обманюють людей, щоб ті голосували за них. Це називається «наперсники». Тому ми маємо викривати те, що не можна робити такі заяви. Впевнений, виборці зроблять свою оцінку. Адже ця суперечність команди президента проявлятиметься і в парламенті: одні голосуватимуть так, інші говоритимуть друге, третє тощо. З таким підходом не буде порядку у державі. Нова команда повинна ставитися до питань національної безпеки та державної мови відповідально, – додає Михайло Головко.