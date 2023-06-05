Під Тернополем нетверезий водій протаранив бетонну перешкоду колишнього блок-поста

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 червня в с. Великі Гаї Тернопільського району. Близько 16.30 годин водій автомобіля «ВАЗ 2107» не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля на узбіччя, з подальшим наїздом на нерухому перешкоду-споруду, яка раніше слугувала блок-постом.

Внаслідок аварії 55-річний водій отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги. Як стало відомо «Погляду», водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.