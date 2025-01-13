Україна, стоячи на захисті своєї незалежності, отримує велику підтримку від міжнародної спільноти. Одним із яскравих прикладів такої підтримки є активність американської журналістки та громадської діячки Марії Шрайвер — племінниці Джона Кеннеді та колишньої дружини актора Арнольда Шварценеггера, яка неодноразово висловлювала свою солідарність з Україною. Через свої платформи у соціальних мережах вона активно підтримує не лише український народ, але й популяризує творчість українських митців на міжнародному рівні.



Одним із таких митців є Олеся Гудима, талановита художниця з Тернополя, чиї роботи стали символами стійкості та сили українського народу. Серія картин «Українська Мадонна», яку Олеся почала створювати у 2016 році, привернула увагу не лише в Україні, а й за її межами. Її роботи, що поєднують традиційний український стиль із сучасними елементами, стали виразним образом української ідентичності.



Однією з важливих подій, що підкреслює міжнародне визнання творчості Гудими, стало те, що Марія Шрайвер поділилася однією з картин художниці «Українська Мадонна» на своїй сторінці в соціальних мережах. Вона наголосила на силі та ніжності української жінки, зображеної на полотні, і висловила свою підтримку Україні. Цей жест не тільки став важливою підтримкою для художниці, але й допоміг привернути увагу міжнародної аудиторії до України та її культури. Марія Шрайвер також згадувала про війну в Україні, висловлюючи своє обурення та підтримку українцям у їхній боротьбі. Зокрема, в одній з публікацій вона назвала путіна «найгіршим із людей» .

Мистецтво під час війни відіграє виняткову роль. Воно стає голосом нації, який лунає далеко за її межами, доносячи правду про пережите. Картини, музика, література та інші форми творчості допомагають не лише висловити біль, надію та боротьбу, але й згуртувати людей. Митці, як і військові, виконують важливу місію — зберігають національну ідентичність та культурну спадщину, що стає мішенню агресора. Творчість таких художників, як Олеся Гудима, нагадує світові про силу українського духу та сприяє формуванню солідарності міжнародної спільноти з Україною.



Марія Шрайвер, разом з іншими міжнародними діячами, продовжує використовувати свої платформи для підтримки України, підкреслюючи важливість солідарності в цей важкий час. Від її публікацій у соціальних мережах до підтримки культурних проектів, спрямованих на допомогу Україні, кожен жест цієї впливової особистості має велике значення для популяризації української культури та мистецтва на світовій арені.



Ці приклади свідчать про те, як важливу роль у підтримці України відіграють не лише уряди та дипломатичні організації, але й митці та культурні діячі з усього світу, які через мистецтво висловлюють свою солідарність та допомогу українцям.





