На дорогах Тернопільської області працює 9 струменевих машин

Механізми типу «Мадпатчер» здійснюють ямковий ремонт та ліквідацію тріщин на чотирьох трасах державного значення.

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області струменеві машини працюють на дорогах: М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (ділянки Тернопіль-Підволочиськ і Тернопіль-Бережани); Н-02 Львів-Тернопіль; М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (ділянка Тернопіль-теребовля).

За допомогою механізмів дефекти дорожнього покриття ліквідовують дві підрядні організації: ТзОВ «Дормакс» і ТзОВ «ТехноБудЦентр».

Машина типу «Мадпатчер» призначена для ямкового ремонту доріг струменево-ін’єкційним методом. Покриття ремонтується без попередньої підготовки, що значно пришвидшує темп дорожніх робіт. Метод не вимагає фрезерування, заповнення гарячим асфальтом, вирівнювання і трамбування.

Технологія закладення ям із застосуванням цієї установки в кілька разів швидша і дешевша, в порівнянні з іншими технологіями, які застосовують фрезерування і коткування.

Машина займає лише одну смугу проїзної частини дороги, не блокуючи рух автотранспорту

Механізм може бути застосований для ремонту будь-якого типу дороги. Система терморегуляції підтримує постійну температуру бітумної емульсії, що дає можливість здійснювати дорожні роботи вже при +5 за Цельсієм.

Машину типу «Мадпатчер» можна експлуатувати за будь-яких погодних умов. Якість ямкового ремонту не погіршується навіть під час дощу. Відремонтована дорога готова до експлуатації безпосередньо після закінчення ремонту.