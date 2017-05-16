Жителька Тернопільщини, щоб вигнати свого чоловіка, придумала цілу підступну схему

До Борщівського відділення поліції із заявою про крадіжку мобільного звернувся житель селища Скала-Подільська. Зі слів потерпілого, дорогий гаджет серед білого дня викрали з його мікроавтобуса. Крадій скористався тим, що в дверцятах транспортного засобу було опущено вікно.

Поліцейські опитали осіб, котрі могли б бути причетними до крадіжки. В коло ймовірних підозрюваних потрапив і сусід потерпілого, адже чоловік уже відбував покарання за аналогічні злочини. Проте жодної зачіпки його причетності до злочину виявлено не було. Але наступного ранку до оперативників зателефонувала дружина раніше судимого борщівчанина . Сказала, що її благовірний таки викрав сусідів мобільний і заховав під подушку. Поліцейські заново взялися з’ясовувати обставини злочину. І що з’ясувалося?

На світ божий виплив підступний план жінки: вона давно прагнула прогнати чоловіка з хати, але той не йшов. Коли зловмисниця побачила, як сусід залишив відчиненим свій транспортний засіб, а на сидінні лежить мобільний, – тоді задум позбутися благовірного склався у пазл – вона вчинить крадіжку, підкине крадене чоловікові, його за це й посадять.

Та не так сталося, як гадалося. Підступність жінки для не самої обернулася кримінальною відповідальністю. Щодо 39-річної крадійки розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 КК. Триває досудове розслідування.