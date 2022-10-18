На дорогах України з’явилось 9 нових ділянок вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM

З 13 жовтня на автомобільних дорогах країни з’явилися 9 нових ділянок, а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульною поліцією здійснюватиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.

Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.

Зазначимо, що в областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та, де пошкодженні ділянки автомобільних доріг, контроль за швидкісним режимом транспортних засобів тимчасово не здійснюється.

М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на Люблін), 1-35 км

М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 154-191 км, 128-140 км

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 239-319 км, 330-415 км та415-446 км (нова ділянка)

Р-41 обхід Тернополя, 12-27 км

Тернопіль, проспект Степана Бандери, вулиця Степана Будного

Вінницька область

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 350-370 км та 375-412 км

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 244-265 км та 265-300 км

Вінниця, Хмельницьке шосе

Волинська область

М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 414-470 км та 470-506 км

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 80-137 км

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 71-87 км та 87-130 км (нова ділянка)

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 0-130 км

Луцьк, проспект Відродження та вулиці Конякіна, Львівська, Ковельська, Рівненська та Набережна

Дніпропетровська область

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км

М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 200-253 км

Н-11 Дніпро — Миколаїв, 53-135 км

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 424-440 км

Дніпро, Полтавське, Запорізьке та Донецьке шосе, проспект Слобожанський, вулиці Набережна Перемоги, Маршала Малиновського, Набережна Заводська та Київська

Кривий Ріг, проспект Миру, вулиці Січеславська, Сергія Колачевського, Олексія Солом’яного, Чумацький Шлях, Ракітіна, Волгоградська, Володимира Великого та Дніпровське шосе

Павлоград, вулиця Дніпровська

Житомирська область

М-06 Київ —Чоп, 69-128 км, 150-190 км та 203-251 км

М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 79-135 км та 140-228 км

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 184-213 км

Н-03 Житомир — Чернівці, 18-22 км та 72-75 км

Р-18 Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище, 4-9 км

Житомир, Київське шосе

Закарпатська область

М-06 Київ — Чоп, 720-768 км та 770-831 км

М-08 обхід Ужгород — МПП “Ужгород”, 5-9 км

М-24 В. Добронь — Мукачево — Берегово — КПП “Лужанка”, 19-23 км

Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 4-63 км (нова ділянка)

Ужгород, вулиці Собранецька та Гагаріна

Мукачево, вулиця Пряшівська

Івано–Франківська область

Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км та 380-396 км

Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига, 118-205 км (у напрямку Чернівців), 118-205 км (у напрямку Івано-Франківську), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км та79-90 км (нова ділянка)

Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам’янець-Подільський, 113-116 км

Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна, 3-17 км (нова ділянка)

Івано-Франківськ, вулиці Галицька та Крихівецька

Київ

Київ, проспекти Бажана, Перемоги, Соборності та Броварський, вулиці Боргащівська та Саперно–Слобідська, Столичне та Набережне шосе

Київська область

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 20-60 км

М-03 Київ — Харків — Довжанський (в межах Борисполя), 24-49 км та 50-104 км

М-05 Київ — Одеса, 15-143 км (у напрямку Києва), 15-143 км (у напрямку Одеси)

М-06 Київ — Чоп, 20-69 км

М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 45-79 км

Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка, 113-124 км

Біла Церква, проспект Князя Володимира, вулиці Київська та Леваневського

Кіровоградська область

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 768-803 км

М-05 Київ — Одеса, 252-265 км

М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 670-750 км

Кропивницький, вулиці Яновського, Холодноярська, Бобринецький шлях, Полтавська, Вокзальна та Мурманська

Львівська область

М-06 Київ — Чоп, 511-580 км, 614-686 км, 437-450 км, 488-490 км, 585-586 та(нові ділянки) 457-463 км, 498-500 км, 597-603 км

М-06-03 Київ — Чоп (під’їзд до Львова), 0-5 км

М-09 Львів — Рава-Руська (на Люблін), 50-70 км, 128-191 км

М-10 Львів — Краковець, 8-70 км

М-10-01 Львів — Краковець (західний обхід Львова), 0-15 км

М-11 Львів — Шегині, 8-82 км

Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ —Рогатин — Бібрка — Львів, 415-438 км

Н-13 Львів — Самбір — Ужгород, 50-68 км, 84-116 км, 131-139 км

Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 2-23 км, 45-68 км

Р-15 Ковель — Жовква, 128-151км

Т-14-01 КПП “Смільниця” — Старий Самбір, 1-17 км

Т-14-16 Львів — Пустомити — Мединичі, 7-14 км

Львів, проспект Вячеслава Чорновола та Червоної Калини, вулиці Городоцька, Шевченка, Княгині Ольги, Стрийська, Личаківська, Стуса, Пасічна та Зелена

Одеська область

М-05 Київ — Одеса, 360-440 км, 442-463 км

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 0-57 км (у напрямку Мелітополя), 0-57 (у напрямку Одеси)

М-15 Одеса — Рені, 4-43 км, 186-230 км

М-28 Одеса — Южний — М-14 з під’їздами, 19-26 км (нова ділянка)

Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — М-15, 8-14 км (нова ділянка)

Одеса, Люстдорфська дорога, вулиці Балківська, Миколаївська дорога, Отамана Головатого, Краснова, Південна дорога, Чорноморського казацтва, Київське шосе та проспект Шевченка

Ізмаїл, проспекти Миру та Суворова

Полтавська область

М-03 Київ — Харків — Довжанський,136-238 км, 245-306 км, 310-347 км, 386-394 км

М-22 Полтава — Олександрія, 7-106 км

Н-12 Суми — Полтава, 154-158 км

Р-11 Полтава — Красноград, 7-14 км

Миргород, вулиця Гоголя

Лохвиця, вулиця Героїв України

Полтава, вулиці Соборності, Великотирнівська, Європейська, Маршала Бірюзова, Сакко, Зіньківська та проспект Миру

Кременчук, проспекти Лесі Українки та Свободи, вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, Київська, Вадима Пугачова, Академіка Герасимовича та Леонова

Рівненська область

М-06 Київ — Чоп, 260-310 км, 311-425 км (у напрямку Львова), 311-425 км (у напрямку Рівного)

М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 301-320 км, 350-355 км

Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 130-156 км

Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 62-149 км

Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 170-175 км

Рівне, вулиці Дубенська, Київська та Соборна

Хмельницька область

М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 191-300 км, 300-332 км

М-12-03 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (східний підхід до Хмельницького), 0-4 км

Н-03 Житомир — Чернівці, 172-300 км

Хмельницький, вулиці Західно-Окружна та Кам’янецька

Черкаська область

М-05 Київ — Одеса, 143-175 км, 175-237 км

М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 534-544 км

Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, 0-25 км

Черкаси, вулиці Благовісна, Надпільна, Сумгаїтська, Смілянська, Гагаріна та проспект Хіміків

Чернівецька область

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (у напрямку Тереблече)

М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (у напрямку Чернівців)

Н-03 Житомир — Чернівці, 303-363 км

Н-10 Стрий — Івано–Франківськ — Чернівці — Мамалига, 206-258 км

Чернівці, вулиці Героїв Майдану, Галицький шлях та Південно-Кільцева

Чернігівська область

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 64-90 км, 92-117 км, 166-176 км

М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ, 80-102 км

Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч, 10-21 км

Чернігів, проспект Миру, Перемоги та вулиця Шевченка (нова ділянка)

Тимчасово не працюють:

Донецька область

М-03 Київ — Харків — Довжанський, 648-678 км

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 605-636 км

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через Кременчук) — Маріуполь, 667-709 км

Н-20 Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь, 0-50 км

Н-32 Покровськ — Бахмут — Михайлівка, 74-88 км

Т-05-13 Лиман — Бахмут — Горлівка, 53-66 км

Маріуполь, вулиці Набережна, Макара Мазая, Торгова, Бахчиванжи, Таганрозька та Флотська, проспекти Миру та Карпова

Краматорськ, бульвар Краматорський, вулиці Олекси Тихого, Танкістів, Двірцева та Лівобережна

Слов’янськ, вулиці Банківська, Центральна, Генерала Батюка та Вокзальна

Запорізька область

М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 271-290 км, 311-328 км, 341-345 км

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь, 522-526 км

Бердянськ, проспект Східний, Мелітопольське шосе

Запоріжжя, вулиці Ігоря Сікорського, Прибережна автомагістраль, Скворцова, Космічна, Тиражна, Гребельна, Діагональна та проспект Соборний, острів Хортиця (від вулиці Січі до мосту Старий Дніпро)

Луганська область

Р-66 КПП “Демино — Олександрівка” — Сватове — Лисичанськ — Луганськ, 93-133 км та 154-159 км

Р-22 КПП “Красна Талівка” — Луганськ, 30-34 км

Т-13-06 Сєвєродонецьк — Новоайдар, 0-40 км

Т-13-09 Щастя — Широкий, 13-26 км

Н-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк, 39-65 км

Сєвєродонецьк, проспекти Гвардійський, Хіміків та Центральний, шосе Будівельників, вулиці Новікова, Гагаріна, Курчатова, Об’їзна та Богдана Ліщини

Лисичанськ, проспект Перемоги, вулиці Карла Маркса та Володимира Сосюри

Рубіжне, вулиці Менделєєва та Володимирська

Миколаївська область

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 57-90 км, 90-133 км

М-05 Київ — Одеса, 284-296 км

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, 104-114 км

Миколаїв, Київське шосе (заїзд та виїзд з міста), проспекти Центральний та Богоявленський, Херсонське шосе

Сумська область

Н-12 Суми — Полтава, 16-95 км

Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, 262-273 км, 280-285 км, 312-315 км

М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ, 147-174 км

Р-46 Харків — Охтирка, 97-111 км

Р-61 Батурин — Конотоп — Суми, 143-148 км

Суми, вулиці Харківська, Івана Харитоненка та Роменська

Харківська область

М-03 Київ — Харків — Довжанський, 400-452 км, 453-508 км, 519-532 км

М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 8-30 км

Р-46 Харків — Охтирка, 9-10 км

Харків, Білгородське шосе (заїзд та виїзд з міста), проспекти Гагаріна, Московський та Льва Ландау, вулиця Полтавський Шлях

Херсонська область М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 177-222 км М-17 Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч, 11-22 км М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 464-524 км Р-57 Олешки — Гола Пристань — Скадовськ, 22-27 км Т-22-16 Гола Пристань — Залізний порт, 3-11 км О-220706 Генічеськ — Стрілкове, 0-28 км Херсон, Миколаївське, Бериславське та шосе В’ячеслава Чорновола, вулиці Нафтовиків та Перекопська Генічеськ, вулиця Центральна