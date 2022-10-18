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На дорогах України з’явилось 9 нових ділянок вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM

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З 13 жовтня  на автомобільних дорогах країни з’явилися 9 нових ділянок, а також змінено 4 існуючі ділянки, де патрульною поліцією здійснюватиметься вимірювання швидкості руху за допомогою приладів TruCAM.

Ці місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.
З огляду на воєнний стан, контроль швидкості за допомогою 137 приладів TruCAM здійснюватиметься на 229 ділянках.
 
Зазначимо, що в областях, де тривають активні бойові дії (Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська) та, де пошкодженні ділянки автомобільних доріг, контроль за швидкісним режимом транспортних засобів тимчасово не здійснюється.
🔈Розташування приладів вимірювання швидкості TruCAM:
📍Тернопільська область
▪️М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на Люблін), 1-35 км
▪️М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 154-191 км, 128-140 км
▪️М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 239-319 км, 330-415 км та 🔺 415-446 км (нова ділянка)
▪️Р-41 обхід Тернополя, 12-27 км
▪️Тернопіль, проспект Степана Бандери, вулиця Степана Будного
 
📍Вінницька область
▪️М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 350-370 км та 375-412 км
▪️М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 244-265 км та 265-300 км
▪️Вінниця, Хмельницьке шосе
📍Волинська область
▪️М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 414-470 км та 470-506 км
▪️М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 80-137 км
🔺Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 71-87 км та 87-130 км (нова ділянка)
▪️Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 0-130 км
▪️Луцьк, проспект Відродження та вулиці Конякіна, Львівська, Ковельська, Рівненська та Набережна
📍Дніпропетровська область
▪️М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 913-959 км та 982-1038 км
▪️М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 200-253 км
▪️Н-11 Дніпро — Миколаїв, 53-135 км
▪️Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 424-440 км
▪️Дніпро, Полтавське, Запорізьке та Донецьке шосе, проспект Слобожанський, вулиці Набережна Перемоги, Маршала Малиновського, Набережна Заводська та Київська
▪️Кривий Ріг, проспект Миру, вулиці Січеславська, Сергія Колачевського, Олексія Солом’яного, Чумацький Шлях, Ракітіна, Волгоградська, Володимира Великого та Дніпровське шосе
▪️Павлоград, вулиця Дніпровська
📍Житомирська область
▪️М-06 Київ —Чоп, 69-128 км, 150-190 км та 203-251 км
▪️М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 79-135 км та 140-228 км
▪️М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, 184-213 км
▪️Н-03 Житомир — Чернівці, 18-22 км та 72-75 км
▪️Р-18 Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище, 4-9 км
▪️Житомир, Київське шосе
📍Закарпатська область
▪️М-06 Київ — Чоп, 720-768 км та 770-831 км
▪️М-08 обхід Ужгород — МПП “Ужгород”, 5-9 км
▪️М-24 В. Добронь — Мукачево — Берегово — КПП “Лужанка”, 19-23 км
🔺Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 4-63 км (нова ділянка)
▪️Ужгород, вулиці Собранецька та Гагаріна
▪️Мукачево, вулиця Пряшівська
📍Івано–Франківська область
▪️Н-09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, 217-237 км, 260-276 км, 318-353 км, 365-370 км та 380-396 км
▪️Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига, 118-205 км (у напрямку Чернівців), 118-205 км (у напрямку Івано-Франківську), 27-35 км, 49-69 км, 51-55 км, 137-139 км та 🔺79-90 км (нова ділянка)
▪️Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам’янець-Подільський, 113-116 км
🔺Т-09-06 Івано-Франківськ — Надвірна, 3-17 км (нова ділянка)
▪️Івано-Франківськ, вулиці Галицька та Крихівецька
📍Київ
▪️Київ, проспекти Бажана, Перемоги, Соборності та Броварський, вулиці Боргащівська та Саперно–Слобідська, Столичне та Набережне шосе
📍Київська область
▪️М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 20-60 км
▪️М-03 Київ — Харків — Довжанський (в межах Борисполя), 24-49 км та 50-104 км
▪️М-05 Київ — Одеса, 15-143 км (у напрямку Києва), 15-143 км (у напрямку Одеси)
▪️М-06 Київ — Чоп, 20-69 км
▪️М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 45-79 км
▪️Р-04 Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка, 113-124 км
▪️Біла Церква, проспект Князя Володимира, вулиці Київська та Леваневського
📍Кіровоградська область
▪️М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине, 768-803 км
🔺М-05 Київ — Одеса, 252-265 км
▪️М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 670-750 км
▪️Кропивницький, вулиці Яновського, Холодноярська, Бобринецький шлях, Полтавська, Вокзальна та Мурманська
📍Львівська область
▪️М-06 Київ — Чоп, 511-580 км, 614-686 км, 437-450 км, 488-490 км, 585-586 та 🔺(нові ділянки) 457-463 км, 498-500 км, 597-603 км
▪️М-06-03 Київ — Чоп (під’їзд до Львова), 0-5 км
▪️М-09 Львів — Рава-Руська (на Люблін), 50-70 км, 128-191 км
▪️М-10 Львів — Краковець, 8-70 км
▪️М-10-01 Львів — Краковець (західний обхід Львова), 0-15 км
▪️М-11 Львів — Шегині, 8-82 км
▪️Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ —Рогатин — Бібрка — Львів, 415-438 км
▪️Н-13 Львів — Самбір — Ужгород, 50-68 км, 84-116 км, 131-139 км
▪️Н-17 Львів — Радехів — Луцьк, 2-23 км, 45-68 км
▪️Р-15 Ковель — Жовква, 128-151км
▪️Т-14-01 КПП “Смільниця” — Старий Самбір, 1-17 км
▪️Т-14-16 Львів — Пустомити — Мединичі, 7-14 км
▪️Львів, проспект Вячеслава Чорновола та Червоної Калини, вулиці Городоцька, Шевченка, Княгині Ольги, Стрийська, Личаківська, Стуса, Пасічна та Зелена
📍Одеська область
▪️М-05 Київ — Одеса, 360-440 км, 442-463 км
▪️М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 0-57 км (у напрямку Мелітополя), 0-57 (у напрямку Одеси)
▪️М-15 Одеса — Рені, 4-43 км, 186-230 км
🔺М-28 Одеса — Южний — М-14 з під’їздами, 19-26 км (нова ділянка)
🔺Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — М-15, 8-14 км (нова ділянка)
▪️Одеса, Люстдорфська дорога, вулиці Балківська, Миколаївська дорога, Отамана Головатого, Краснова, Південна дорога, Чорноморського казацтва, Київське шосе та проспект Шевченка
▪️Ізмаїл, проспекти Миру та Суворова
📍Полтавська область
▪️М-03 Київ — Харків — Довжанський,136-238 км, 245-306 км, 310-347 км, 386-394 км
▪️М-22 Полтава — Олександрія, 7-106 км
▪️Н-12 Суми — Полтава, 154-158 км
▪️Р-11 Полтава — Красноград, 7-14 км
▪️Миргород, вулиця Гоголя
▪️Лохвиця, вулиця Героїв України
▪️Полтава, вулиці Соборності, Великотирнівська, Європейська, Маршала Бірюзова, Сакко, Зіньківська та проспект Миру
▪️Кременчук, проспекти Лесі Українки та Свободи, вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, Київська, Вадима Пугачова, Академіка Герасимовича та Леонова
📍Рівненська область
▪️М-06 Київ — Чоп, 260-310 км, 311-425 км (у напрямку Львова), 311-425 км (у напрямку Рівного)
▪️М-07 Київ — Ковель — Ягодин, 301-320 км, 350-355 км
▪️Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, 130-156 км
▪️Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 62-149 км
▪️Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, 170-175 км
▪️Рівне, вулиці Дубенська, Київська та Соборна
 
📍Хмельницька область
▪️М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 191-300 км, 300-332 км
▪️М-12-03 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (східний підхід до Хмельницького), 0-4 км
▪️Н-03 Житомир — Чернівці, 172-300 км
▪️Хмельницький, вулиці Західно-Окружна та Кам’янецька
📍Черкаська область
▪️М-05 Київ — Одеса, 143-175 км, 175-237 км
▪️М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, 534-544 км
▪️Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, 0-25 км
▪️Черкаси, вулиці Благовісна, Надпільна, Сумгаїтська, Смілянська, Гагаріна та проспект Хіміків
📍Чернівецька область
▪️М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (у напрямку Тереблече)
▪️М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, 448-542 км (у напрямку Чернівців)
▪️Н-03 Житомир — Чернівці, 303-363 км
▪️Н-10 Стрий — Івано–Франківськ — Чернівці — Мамалига, 206-258 км
▪️Чернівці, вулиці Героїв Майдану, Галицький шлях та Південно-Кільцева
📍Чернігівська область
▪️М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі, 64-90 км, 92-117 км, 166-176 км
▪️М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ, 80-102 км
▪️Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч, 10-21 км
🔺Чернігів, проспект Миру, Перемоги та вулиця Шевченка (нова ділянка)
❗️Тимчасово не працюють:
📍Донецька область
▪️М-03 Київ — Харків — Довжанський, 648-678 км
▪️М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 605-636 км
▪️Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через Кременчук) — Маріуполь, 667-709 км
▪️Н-20 Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь, 0-50 км
▪️Н-32 Покровськ — Бахмут — Михайлівка, 74-88 км
▪️Т-05-13 Лиман — Бахмут — Горлівка, 53-66 км
▪️Маріуполь, вулиці Набережна, Макара Мазая, Торгова, Бахчиванжи, Таганрозька та Флотська, проспекти Миру та Карпова
▪️Краматорськ, бульвар Краматорський, вулиці Олекси Тихого, Танкістів, Двірцева та Лівобережна
▪️Слов’янськ, вулиці Банківська, Центральна, Генерала Батюка та Вокзальна
📍Запорізька область
▪️М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 271-290 км, 311-328 км, 341-345 км
▪️Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь, 522-526 км
▪️Бердянськ, проспект Східний, Мелітопольське шосе
▪️Запоріжжя, вулиці Ігоря Сікорського, Прибережна автомагістраль, Скворцова, Космічна, Тиражна, Гребельна, Діагональна та проспект Соборний, острів Хортиця (від вулиці Січі до мосту Старий Дніпро)
📍Луганська область
▪️Р-66 КПП “Демино — Олександрівка” — Сватове — Лисичанськ — Луганськ, 93-133 км та 154-159 км
▪️Р-22 КПП “Красна Талівка” — Луганськ, 30-34 км
▪️Т-13-06 Сєвєродонецьк — Новоайдар, 0-40 км
▪️Т-13-09 Щастя — Широкий, 13-26 км
▪️Н-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — Донецьк, 39-65 км
▪️Сєвєродонецьк, проспекти Гвардійський, Хіміків та Центральний, шосе Будівельників, вулиці Новікова, Гагаріна, Курчатова, Об’їзна та Богдана Ліщини
▪️Лисичанськ, проспект Перемоги, вулиці Карла Маркса та Володимира Сосюри
▪️Рубіжне, вулиці Менделєєва та Володимирська
📍Миколаївська область
▪️М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 57-90 км, 90-133 км
▪️М-05 Київ — Одеса, 284-296 км
▪️Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, 104-114 км
▪️Миколаїв, Київське шосе (заїзд та виїзд з міста), проспекти Центральний та Богоявленський, Херсонське шосе
📍Сумська область
▪️Н-12 Суми — Полтава, 16-95 км
▪️Н-07 Київ — Суми — Юнаківка, 262-273 км, 280-285 км, 312-315 км
▪️М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ, 147-174 км
▪️Р-46 Харків — Охтирка, 97-111 км
▪️Р-61 Батурин — Конотоп — Суми, 143-148 км
▪️Суми, вулиці Харківська, Івана Харитоненка та Роменська
📍Харківська область
▪️М-03 Київ — Харків — Довжанський, 400-452 км, 453-508 км, 519-532 км
▪️М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 8-30 км
▪️Р-46 Харків — Охтирка, 9-10 км
▪️Харків, Білгородське шосе (заїзд та виїзд з міста), проспекти Гагаріна, Московський та Льва Ландау, вулиця Полтавський Шлях

📍Херсонська область

▪️М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, 177-222 км

▪️М-17 Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч, 11-22 км

▪️М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 464-524 км

▪️Р-57 Олешки — Гола Пристань — Скадовськ, 22-27 км

▪️Т-22-16 Гола Пристань — Залізний порт, 3-11 км

▪️О-220706 Генічеськ — Стрілкове, 0-28 км

▪️Херсон, Миколаївське, Бериславське та шосе В’ячеслава Чорновола, вулиці Нафтовиків та Перекопська

▪️Генічеськ, вулиця Центральна

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