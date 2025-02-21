Тернопіль не шанує своїх Героїв? Транспорт не зупиняється під час хвилини мовчання

Від 20 лютого на Тернопільщині під час загальнонаціональної хвилини мовчання має зупинятися транспорт. Суспільне з’ясовувало, чи зупинялися водії в Тернополі.

На Руській, центральній вулиці Тернополя, о 9 годині під час загальнонаціональної хвилини мовчання автомобілі продовжували рух.

Тернополянин Павло вийшов із наліпкою “Вшануй”. Після цього до хвилини мовчання долучилися й інші.

“Сьогодні не зупинився майже ніхто. Після того, як я вийшов з табличкою, більшість водіїв зупинилася. Ми повинні зупинятися щодня, бо це є загальнонаціональна хвилина мовчання, де ми вшановуємо героїв, які віддали життя за спокій, за наше життя”, —зазначив Павло. На вулиці Князя Острозького, попри сповіщення про хвилину мовчання, автомобілі та громадський транспорт теж продовжували рух. “У мене ще не 9 година і звуку я не чула. В мене 08.59, вас побачила, згадала, була б зупинилась, але в мене 08.59, тому не зупинялась”, — сказала тернополянка Тетяна. Речниця Патрульної поліції області Віталія Щупляк повідомила, що патрульні сьогодні зупиняли транспорт лише на вулиці Грушевського у Тернополі. Нагадаємо, з 20 лютого щодня о 9:00 на одну хвилину в області має зупинятися транспорт, окрім екстрених служб. Таке рішення 18 лютого ухвалила рада оборони Тернопільської області.