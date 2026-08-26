Відійшов у вічність багаторічний заступник міського голови Тернополя Іван Панцьо

У Тернополі повідомили про смерть Івана Івановича Панцьо — багаторічного заступника міського голови та керівника міського «Зеленбуду».

Про сумну звістку повідомив колишній міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Багато років він працював для Тернополя, вкладаючи свої знання, досвід і сили у розвиток нашого міста», — зазначив Сергій Надал.

Іван Панцьо багато років був пов’язаний із міським господарством та озелененням Тернополя. У різні роки він працював заступником міського голови, а також очолював тернопільський «Зеленбуд».

Іван Іванович Панцьо народився 1 травня 1947 року. За освітою був економістом. Упродовж професійної діяльності працював у сфері міського господарства, державного управління та фінансового контролю. Також був депутатом Тернопільської міської ради кількох скликань.

За вагомий внесок у розвиток сфери послуг Іван Панцьо був удостоєний звання заслуженого працівника сфери послуг України.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав та цінував Івана Івановича. Нехай добрі спогади про нього залишаться з усіма, хто його знав. Світла і вічна пам’ять», — написав Сергій Надал.