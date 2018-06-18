Владислав Довгалюк став керівником тернопільських лицарів

Студенти Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Андрій Андрусик (п’ятий курс стоматологічного факультету), Владислав Довгалюк (четвертий курс фармацевтичного факультету) та Юлія Кібець (четвертий курс медичного факультету) взяли участь у головній події лицарських боїв – Чемпіонаті світу «Битва націй». Представники повернулися до Тернополя з нагородами, зокрема в боях «21 на 21» здобули друге місце та в жіночих поєдинках «5 на 5» друге місце, – повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Загалом українську команду на цих змаганнях представляло 50 спортсменів. Уперше чемпіонат «Битва націй» відбувся за 30 кілометрів від Риму у мальовничому місті Санта Север.

Історичний середньовічний бій – сучасне бойове мистецтво, що поєднує в собі елементи боротьби, фехтування та рукопашного бою, під час якого бійці використовують оптимізовані копії середньовічних лицарських обладунків.

В Україні середньовічний бій має статус офіційного виду спорту та стрімко розвивається на всіх континентах світу. Хлопці та дівчата з цього лицарського спорту виступають у різних номінаціях: турнірних – змагаються у фехтуванні один на один, та бугуртних – масових повноконтактних поєдинках «5 на 5» або «21 на 21», які відрізняються особливою видовищністю. Заслуговує уваги обладунок бійців – це поєднання максимального історичного відтворення та сучасних захисних можливостей. Зброя ж є повною історичною копією, єдине усі ці мечі, алебарди, фальшіони та сокири є незагостреними.

Основне правило «впав, отже, помер» – поєдинок закінчується, коли всі учасники однієї з команд на землі. Цей нюанс також має історичне виправдання, адже середньовічний лицар практично не мав шансів підвестись, якщо втрачав рівновагу в бою.

Головна подія історичних середньовічних боїв – Чемпіонат світу «Битва Націй», започаткований у 2010 році. Торік у Барселоні українці вибороли перше місце у королівській номінації – у бою «21 на 21», нарешті витіснивши росіян з п’єдесталу! Цього року їм не вдалося повторити цього успіху, але наші студенти переконані, що в наступні роки вони знову зможуть бути першими.

До слова, Андрій Андрусик цьогоріч закінчує університет і обов’язки керівника лицарського клубу «Золота шпора», який діє при ТДМУ і сьогодні налічує 20 студентів, передає своєму наступнику Владиславу Довгалюку.