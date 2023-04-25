На понад 3,4 млн грн фінансових порушень виявили у відділі освіти Вишнівецької селищної ради

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужбив Тернопільській області провели ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради за період з 01.04.2017 по 31.12.2022, під час якої виявлено фінансових порушень на суму понад 3,4 млн грн.

Результати ревізії засвідчили низький рівень фінансової грамотності фахівців бухгалтерсько-фінансової служби відділу, адже практично за кожним напрямом їх роботи виявлено порушення та недоліки.

Інспектори встановили такі основні чинники, які спричинили допущення виявлених фінансових порушень.

Насамперед – недостатній рівень знань фахівців, які відповідають за здійснення державних закупівель. Як наслідок, ревізією встановлено, що при проведенні процедур закупівель природного газу та електричної енергії, кам’яного вугілля та продуктів харчування постачальникам зайво сплачено коштів на загальну суму 764 тис. грн. До договорів укладались додаткові угоди на збільшення ціни за одиницю товару без документального підтвердження коливання ціни на ринку в сторону збільшення чи непропорційно коливанню ціни на ринку.

Фахівці бухгалтерії не зважали на те, що кошти спеціального фонду мають конкретні, чітко визначені джерела наповнення та напрями використання, забезпечують бюджет додатковим ресурсом, який має цільову прив’язку. Як наслідок, за рахунок коштів загального фонду кошторису здійснено витрати на оплату праці, харчування дітей в дошкільних закладах громади та комунальні послуги на суму 204,8 тис. грн, які мали би проводитись за рахунок коштів спеціального фонду. Тобто освітянами профінансовано витрати спеціального фонду за рахунок загального фонду, додатково його навантаживши.

Для здійснення контролю за капітальним ремонтом та реконструкцією освітянських приміщень укладено договір щодо здійснення технічного нагляду, однак під час перевірки виконаних робіт встановлено завищення вартості та обсягів ремонтно-будівельних робіт на суму 338,8 тис. грн.

Взагалі не здійснювався контроль за відображенням в обліку та поступленням коштів за надані послуги з підготовки водіїв. Лише під час ревізії до спеціального фонду поступило 236,3 тис. грн.

Не звернули освітяни уваги на визначені законодавством вимоги до комп’ютерної техніки, яка придбавається за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема, на роздільну здатність моніторів, об’єм пам’яті, наявність повнорозмірної клавіатури, що спричинило нецільове використання коштів субвенції на суму 135,1 тис. грн.

Через помилки при розрахунку суми компенсації за комунальні послуги, спожиті внутрішньо-переміщеними особами, які проживали в школах та садочках громади, місцевим бюджетом недоотримано компенсації на суму понад 301 тис. грн.

Окрім того, встановлено порушення з оплати праці на суму 183,4 тис. грн, а також порушення фінансової дисципліни, які не призвели до втрат, на загальну суму 1210,5 тис. грн, зокрема завищення потреби в бюджетних коштах, утримання понаднормативної посади, заниження в обліку кредиторської заборгованості тощо.

До завершення ревізії відшкодовано незаконних витрат на суму 685,4 тис. грн та усунуто інших порушень фінансової дисципліни розміром 803,2 тис. грн.

«Будьте обережні з дрібними витратами, – крізь час застерігав Бенжамін Франклін, – найменша теча може потопити найбільший корабель». Результати ревізії спонукають прислухатися до цієї мудрості.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів, про її результати поінформовано Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації та Вишнівецьку селищну раду.

Пресслужба Управління Західного офісу

Держаудитслужби в Тернопільській області