На Тернопільщині посадовець з’їв хабар

Тернопільський міськрайонний суд визнав співробітника Управління Державної міграційної служби України у Тернопільській області винним у корупції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посилання на вирок від 19 квітня.

Обвинувачений працював на посаді головного спеціаліста сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення.

У квітні 2019-го він начебто підбурив громадянку до надання за його посередництва 300 доларів завідувачу сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Тернопільській області за видачу посвідки на тимчасове проживання в Україні. Вважається, що він не мав меті передавати гроші кому-небудь і хотів їх присвоїти.

Заяву про злочин подала жінка, яка приходила в установу допомогти своїм знайомим подати документи на посвідку про тимчасове проживання. Обвинуваченого вона неодноразово бачила тут знала, що він є працівником міграційної служби, але посада їй відома не була. Того дня, побачивши її, попросив пройти за ним. Зайшовши до туалету, посадовець поцікавився, що вона тут робить та сказав, щоб вона дала йому 300 доларів, щоб не було проблем із посвідкою, а також пояснив, що наступного разу, коли вона буде знову когось приводити, треба давати за кожного по 300 доларів. У цей час був разом з ними в туалеті був також завідувач сектору організації запобігання нелегальній міграції. Після розмови вони вийшли і повели жінку до кабінету й сказали їй, що вона не вийде звідти, поки не дасть гроші. Оскільки жінка не мала при собі грошей, то її відпустили, домовившись, що вона принесе їх наступного дня. У подальшому жінка подала заяву в СБУ і гроші принесла через тиждень — спочатку 100 доларів, а наступного дня ще 200.

Посадовця затримали після передачі другої частини хабара на сходинковому майданчику. Подія підтверджувалась матеріалами НСРД:

— Сто і сто і вчора… (передає грошові кошти).

— Ага, так.

— Я надіюся, шо там все буде добре…

— Все буде добре.

Однак при обшуку затриманого доларових купюр не знайшли. Хоча на внутрішній частиній задньої зовнішньої кишені чоловічої сумки за допомогою спеціальної лампи виявлено характерне світіння барвника, яким мітили гроші. На внутрішніх поверхнях кишень куртки, на передпліччяі та пальцях лівої руки також виявлено сліди барвника.

При детальному перегляді відеозаписів фіксації слідчої дії помічено поведінку обвинуваченого, на яку не звернули увагу правоохоронці. А саме, що обвинувачений, тримаючи якийсь предмет у долоні лівої руки, швидким рухом кидає його до рота і проковтує. При цьому видно кілька рухів мʼязами рота щодо жування цього предмету.

Суд погоджується із доводами прокурора, що це відео разом із даними НСРД і протоколу освідування дають розумні підстави вважати, що це були гроші, одержані від заявниці.

Обвинувачений не визнавав одержання грошей. Повідомив, шо із заявницею познайомився випадково у будівлі міграційної служби. Жінка розповіла, що допомагає іноземцям виготовляти посвідки на тимчасове проживання і записала його номер телефону. Пізніше вона приходила і цікавилась посвідкою на проживання для громадянина Туреччини, завжи сама була ніціатором розмов.

Посадовець заперечив те, що проковтнув долари, кажучи, що довкола постійно було багато правоохоронців і під час просвічування рота будь-яких слідів не виявили. Однак пожалівся, що під час слідчих дій у нього різко почав боліти живіт, через виразку шлунку, що турбувала його і раніше. На погіршення його стану здоровʼя працівники правоохоронних органів не звертали уваги.

Чоловіка визнали винним у шахрайстві (ч.1 ст.190 ККУ) і підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 ККУ).

Від покарання за шахрайство обвинуваченого звільнили за строками давності. Але за підбурювання до дачі хабара, якщо вирок вступить у дію, він відбуватиме 4 роки позбавлення волі.