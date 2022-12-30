На Різдво голова Тернопільської облради відвіз автівки українським захисникам на передову

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав військовослужбовців, які боронять наші рубежі на сході України.

Він передав автомобіль для бійців добровольчого батальйону «Свобода».

– Наші мужні побратими боронять святу українську землю, а ми допомагаємо їм усім, чим можемо. Адже тільки ту армію, яку підтримує народ, неможливо здолати жодному ворогу. Разом наближаємо нашу Перемогу! Слава Україні! – зазначив Михайло Головко.

Окрім цього, голова обласної ради передав воїнам ще два автомобілі.

– Ми раді, що голова обласної ради Михайло Головко сьогодні з нами на фронті. Ця машина тепер служитиме нашому гранатометному взводу, нашій роті вогневої підтримки. Думаю, завдяки їй ми покладемо багато орків, які прийшли на нашу землю, – наголосив військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк.

За мужність та стійкість він вручив незламним воїнам заслужені нагороди – почесні відзнаки Тернопільської обласної ради ім. Ярослава Стецька.