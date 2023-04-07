18:31 | 7.04.2023
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Новини Тернополя 

Вантажівку з дубом зупинили правоохоронці Шумщини

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Незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут лісу інкримінують слідчі відділення поліції №1 Шумська жителю Рівненської області. 

5 квітня інспектори групи реагування патрульної поліції в одному із сіл Кременецького району зупинили вантажівку VOLKSWAGEN LT 35, заповнену стовбурами дерев.

Жодних документів на перевезення лісопродукції чоловік не мав. У кузові транспортного засобу правоохоронці виявили 11 дубів різного діаметру та довжини. На жодному дереві не було ні чіпів, ні маркування. 

Працівники поліції встановлюють вартість деревини, а також з’ясовують звідки чоловік віз лісосировину.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з статтею 246 ККУ. Триває слідство. 

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