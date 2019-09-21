На ставі в селі Івачів Горішній Тернопільського району перекинувся човен, є загиблі

20 вересня в селі Івачів Горішній Тернопільського району на місцевому ставі перекинувся човен в якому було два чоловіка. Сталося це за 50 метрів від берега.

Очевидці викликали рятувальників та одного потерпілого витягнули на берег, його в шоковому стані передано працівникам екстреної медичної допомоги.

На жаль інший потерпілий зник під водою. Одразу на місце надзвичайної події було направлено водолазно-рятувальне відділення, які ж відразу розпочали пошукові заходи.

З настанням темної пори доби водолазно-рятувальним відділенням пошукові заходи припинено та результату не дали.

21 вересня о 08:30 пошукові роботи продовжились, о 10:25 працівником водолазно-рятувальним відділенням було знайдено тіло 40 річного чоловіка, жителя Копичинців, та за допомогою спеціального плав засобу доставлено на берег.

Загалом протягом пошукових робіт залучено 5 одиниць спеціальної техніки, 20 чоловік особового складу, два плавзасоби та один човен громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля».