Тернопільські старшокласники навчились розпізнавати характер за почерком

На лютневому засіданні клубу “Час Z”, що діє у Тернопільському міськрайонного центру зайнятості, старшокласники місцевої ЗОШ № 11 ознайомились із цікавою наукою “графологія”. Дмитро Штокалюк, відомий тернопільський графолог, розповів школярам таємниці розпізнавання характеру за почерком та підписом особистості.

«Манера письма залежить від емоційного стану людини, особливостей її психіки, знаряддя та положення, в якому людина пише. А тому за почерком можна судити про особистісні властивості людини, її темперамент, настрій, навіть життєві погляди і професію, – повідомив Дмитро. – Так, вертикально нахилені прості почерки властиві математикам, інженерам, агрономам, архітекторам; плоскі і широкі почерки, що опускаються, – філософам, мрійникам, поетам; нахилені і хвилясті – художникам, скульпторам».

Старшокласники проаналізували тексти, написані відомими людьми, а також отримали детальний графологічний аналіз власних підписів і почерків.

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