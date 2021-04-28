На Тернопільщині 28-30 квітня вакцинуватимуть людей віком +65. Адреси пунктів щеплень
В області поновлюється вакцинація вакциною AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. 28-30 квітня щеплюватимуть людей віком +65. Як і обіцяли: адреси пунктів щеплень, що будуть працювати.
З собою мати: маску, код, паспорт та ручку (щоб заповнити письмову згоду).
1. КНП “ЦПМСД” Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 6
2. КНП “ЦПМСД” Бережанської міської ради Бережанська АЗП-СМ Тернопільська область, місто Бережани, вулиця Степана Бандери, 21
3. ФОП ДАНИЛЬЧУК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ Кабінет загальної практики – сімейної медицини Тернопільська область, Шумський район, місто Шумськ, вулиця Енергетична, 3А
4. КНП “ЦПМСД” Чортківської міської ради Центральна АЗПСМ Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Д. Пігути, 29
5. КНП “ЦПМСД” Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №6 Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Петриківська, 25А
6. КНП ” Мельнице-Подільський ЦПМСД Черговий кабінет Тернопільська область, Борщівський район, смт. Мельниця-Подільська, вулиця Незалежності, 24
7. КНП Шумської міської ради “Шумський міський ЦПМСД” АЗПСМ міста Шумськ Тернопільська область, місто Шумськ, вулиця Енергетична, 1
8. КНП “Заліщицький ЦПМСД” Заліщицької міської ради Заліщицька АЗПСМ Тернопільська область, місто Заліщики, вулиця С.Бандери, 86
9. КНП “ЦПМСД Козівської селищної ради” Конюхівська АЗПСМ Тернопільська область, Козівський район, село Конюхи, вулиця Центральна, 106
10. КНП “Скала-Подільське територіальне медичне об’єднання” Скала-Подільської селищної ради АЗПСМ Скала-Подільська Тернопільська область, Борщівський район, смт. Скала-Подільська, вулиця Грушевського, 103
11. КНП “ЦПМСД” Підгаєцької міської ради Староміська АЗПСМ Тернопільська область, Підгаєцький район, село Старе місто, вулиця Бережанська, 4
12. КНП ”Зборівський ЦПМСД” Зборівської міської ради АЗПСМ м.Зборів Тернопільська область, місто Зборів, вулиця Козацька, 49
13. КНП Теребовлянської міської ради “Теребовлянський регіональний ЦПМСД” Теребовлянська АЗПСМ №1 Тернопільська область, місто Теребовля, площа Шевченка, 1
14. КНП “Великогаївська АЗПСМ” Великогаївської сільської ради Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї, вулиця Галицька, 113
15. КНП “Заводський ЦПМСД” Заводської селищної ради АЗПСМ с.м.т. Заводське Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вулиця Галицька, 7
16. КНП “Залозецький ЦПМСД” Залозецької селищної ради Тернопільська область, Зборівський район, смт. Залізці, вулиця Шевченка, 56
17. КНП Теребовлянської міської ради “Теребовлянський регіональний ЦПМСД” Золотниківська АЗПСМ Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Золотники, вулиця Містечко, 58
18. КНП “ЦПМСД” АЗПСМ №8 Тернопільська область, місто Тернопіль, проспект Степана Бандери, 72
19. КНП “ЦПМСД” АЗПСМ №11 Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Романа Купчинського, 14
20. КНП “ЦПМСД Козівської селищної ради” Козівська АЗПСМ Тернопільська область, Козівський район, смт. КОЗОВА, вулиця Зелена, 19
21. КНП “Вишнівецький ЦПМСД” Вишнівецької селищної ради Тернопільська область, Кременецький район, смт. ВИШНІВЕЦЬ, вулиця Замкова, 2
22. КНП “Збаразький ЦПМСД” Збаразької міської ради АЗПСМ с. Доброводи Тернопільська область, Збаразький район, село Доброводи, вулиця Шкільна, 1А
23. КНП “Гусятинський ЦПМСД” Гусятинської селищної ради АЗПСМ м. Хоростків Тернопільська область, Гусятинський район, місто Хоростків, вулиця Богдана Лепкого, 5
24. КНП Теребовлянської міської ради “Теребовлянський регіональний ЦПМСД” Ласковецька АЗПСМ Тернопільська область, Теребовлянський район, село Ласківці, вулиця Центральна, 110
25. КНП ” Баворівська АЗПСМ” Великогаївської сільської ради Тернопільська область, Тернопільський район, село Баворів, вулиця Лесі Українки, 10
26. КНП “Кременецький ЦПМСД” Кременецької міської ради АЗПСМ м. Кременець Тернопільська область, місто Кременець, вулиця Горбача, 1
27. КНП “ЦПМСД Козівської селищної ради” Купчинецька АЗПСМ Тернопільська область, Козівський район, село Купчинці, вулиця Франка, 57
28. КНП “Гусятинський ЦПМСД” Гусятинської селищної ради АЗПСМ м. Копичинці Тернопільська область, Гусятинський район, місто Копичинці, вулиця Шевченка, 106
29. КНП “Гусятинський ЦПМСД” Гусятинської селищної ради АЗПСМ смт. Гримайлів Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гримайлів, вулиця Полуботка, 14
30. НКП “Амбулаторія, групової практики скалатської міської ради” АЗПСМ м.Скалат Тернопільська область, Підволочиський район, місто Скалат, вулиця Л.Українки, 3
31. КНП “Збаразький ЦПМСД” Збаразької міської ради АЗПСМ №1 м.Збараж Тернопільська область, Збаразький район, місто Збараж, вулиця Павлова, 2
32. КНП “Лановецький МЦПСД” АЗПСМ м.Ланівці Тернопільська область, Лановецький район, місто Ланівці вулиця Шевченка, 30
33. ФОП Миколюк Леся Вікторівна Медичний кабінет Тернопільська область, Борщівський район, місто Борщів, вулиця Степана Бандери, 95
34. КНП “ЦПМСД” Підволочиської селищної ради АЗПСМ смт. Підволочиськ Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вулиця Патріарха Мстислава , 102
35. КНП “Скала-Подільське територіальне медичне об’єднання” Скала-Подільської селищної ради АЗПСМ с. Гуштин Тернопільська область, Борщівський район, село Гуштин, вулиця Пісні, 22
36. КНП “Заліщицький ЦПМСД” Заліщицької міської ради Товстенська АЗПСМ Тернопільська область, Заліщицький район, смт. Товсте, вулиця Робітнича, 1
37. КНП Великоберезовицької селищної ради “ТРЦПМСД” АЗПСМ м. Тернопіль Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 9
38. КНП “Козлівська районна лікарня” Козлівської селищної ради Козлівська АЗПСМ Тернопільська область, Козівський район, смт. Козлів, вулиця Заводська, 32/1
39. ПП”АЗПСМ МЕДІКУС №2″ Амбулаторія №2 Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Миру, 3 А
40. КНП Великоберезовицької селищної ради “ТРЦПМСД” АЗПСМ с. Мишковичі Тернопільська область, Тернопільський район, село Мишковичі вулиця Надрічна , 25
41. ФОП Герасій Володимир Дмитрович Кабінет сімейного лікаря Тернопільська область, Підволочиський район, смт. Підволочиськ, вулиця Данила Галицького, 9
42. КНП”ЦПМСД” АЗПСМ № 5 Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Волинська, 40
43. КНП Теребовлянської міської ради “Теребовлянський Регіональний ЦПМСД” Микулинецька АЗПСМ Тернопільська область, смт. Микулинці, вулиця Поштова, 2б
44. НКП АЗПСМ Скориківської сільської ради Тернопільська область, Підволочиський район, село Нове Село, вулиця Франка, 54
45. КНП”Борщівський ЦПМСД” Борщівської міської ради АЗПСМ с.Іване-Пусте Тернопільська область, Борщівський район, село Іване-Пусте вулиця Шевченка, 65
46. КНП “ЦПМСД” Байковецької сільської ради Тернопільська область, Тернопільський район, село Шляхтинці, вулиця Джерельна, 1
47. КНП Шумської міської ради “Шумський міський ЦПМСД” АЗПСМ села Великі Дедеркали Тернопільська область, Шумський район, село Великі Дедеркали, вулиця Обори, 1
48. КНП”Гусятинський ЦПМСД” Гусятинської селищної ради АЗПСМ смт. Гусятин Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гусятин, вулиця Богдана Лепкого, 1
49. КНП”Монастириський ЦПМСД” Монастириської міської ради Монастириська АЗПСМ Тернопільська область, Монастириський район, місто Монастириська, вулиця Шевченка, 29
50. КНП “ЦПМСД” Бучацької міської ради Кабінет лікаря загальної практики-сімейного лікаря Бучацької центральної АЗПСМ Тернопільська область, Бучацький район, місто Бучач, вулиця Галицька, 40
51. КНП “ЦПМСД” АЗПСМ №14 Тернопільська область, місто Тернопіль, бульвар П.Куліша, 7а
52. КНП”Борщівський ЦПМСД” Борщівської міської ради АЗПСМ м. Борщів Тернопільська область, Борщівський район, місто Борщів, вулиця Степана Бандери, 108
53. КНП “Кременецький ЦПМСД” Кременецької міської ради АЗПСМ м. Почаїв Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця Шевченка, 14
54. КНП “ЦПМСД Колиндянської сільської ради Чортківського району Тернопільської області” Колиндянська АЗПСМ Тернопільська область, Чортківський район, село Колиндяни, вулиця Здоров’я , 11
55. КНП “Кременецький ЦПМСД” Кременецької міської ради АЗПСМ с. В.Бережці Тернопільська область, Кременецький район, село Великі Бережці, вулиця Л.Українки, 34
56. КНП “ЦПМСД” Байковецької сільської ради АЗСПМ с.Ступки Тернопільська область, Тернопільський район, село Ступки, вулиця Тернопільська , 55