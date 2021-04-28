На Тернопільщині 28-30 квітня вакцинуватимуть людей віком +65. Адреси пунктів щеплень

В області поновлюється вакцинація вакциною AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. 28-30 квітня щеплюватимуть людей віком +65. Як і обіцяли: адреси пунктів щеплень, що будуть працювати.

З собою мати: маску, код, паспорт та ручку (щоб заповнити письмову згоду).