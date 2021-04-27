На Тернопільщині виявили сальмонелу у заморожених курячих ніжках

Про це інформує Держпродспоживслужба області.

«Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській обл. доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення системи RASFF від 20 квітня 2021 р. № 2021.1740-fup 5 стосовно виявлення Salmonella enterica ser. Enteritidis (phagetype 6D /25g) у заморожених курячих ніжках, що експортувались з Польщі до країн-членів ЄС, після чого зазначену продукцію перероблено на м’ясо механічного обвалювання (виробник: Cedrob S.A., Ciechanów; відправник: AMP Logistyka Sp. z o.o., Plonsk) та надіслано до України (отримувач: ТОВ «Аркада Фінанс», вул. Журналістів, 13, м. Дніпро, 49023)», — йдеться у повідомленні.

У разі виявлення даного продукту в обігу Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській обл. просить негайно повідомляти відомство.