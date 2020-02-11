Тернопільському сімейному клубу “Промінчики” уже 11 років!

У лютому “Промінчики” відзначають 11-ий день народження. У рамках різних заходів свято триватиме впродовж всього місяця.

День народження завдовжки місяць

Минулих вихідних з нагоди дня народження тут провели безкоштовний майстер-клас із виготовлення сувеніра “Сонечко” для усіх охочих діток Тернополя, а дорослі малювали картину “Робимо дитинство яскравим”, яка прикрасить стіни сімейного клубу. У другій половині суботнього дня педагоги і батьки, чиї діти впродовж кількох років відвідують «Промінчики», зібралися на святкову ігротеку для дорослих. Виявляється, що дорослі люблять ігри не менше, ніж діти. “Джанга” з фантами, “Мафія”, «Кодові імена»… чотири години пролетіли непомітно!

Протягом місяця відвідувачів клубу чекає багато цікавих сімейних заходів. Наприклад, сімейний кулінарний майстер-клас «Солодкі хмаринки» (приготування домашнього зефіру), сімейний майстер-клас з малювання у техніці ебру «Диво на воді». Завершать іменини 29 лютого сімейним святом “Тато, мама і я — дружна сім’я”, в якому активну участь братимуть не тільки діти, але й їхні батьки.

Акцент 11 року роботи “Промінчиків” —

на сімейних заходах і на роботі з підлітками

Про те, що нового з’явилося в “Промінчиках” за останній рік, ми запитали у засновниці клубу Тетяни Іменнової.

На 11 році свого існування ми стали залучати більше дітей шкільного віку. У нас почали працювати три групи з швидкочитання — для дітей 1- 4 класів. Також ми запустили дуже цікавий цикл тренінгів “Лабораторія успіху”, що має 3 рівні: для дітей 7-9 р., для підлітків 9-12 р. і 13-15 р. Кожен рівень складається з десяти тренінгів по 2,5 години кожен. Уже є перші три групи, які успішно закінчили курс. Що ми зрозуміли завдяки “Лабораторії успіху”? Однозначно, це дуже важливо й потрібно для сучасних підлітків. Батьки, які були на випускному і слухали виступи своїх дітей, були дуже здивовані, що їхні діти міркують вже зовсім по-дорослому. Важливо, що підлітки з нетерпінням чекали кожної нової зустрічі, ніхто не примушував їх ходити. Після цієї лабораторії у мене спонтанно виникла ідея створити Клуб вихідного дня “Fun-Teens” для підлітків. І вже у лютому, якраз до нашого Дня народження, цей клуб почав працювати. Підлітки збираються щонеділі з 14.00 до 16.00. В одну неділю ми граємо у “Мафію”. Це не просто гра, це комплексний тренінг спілкування, впевненості в собі, ораторського мистецтва, емоційного інтелекту, інтуїції, лідерства. Друга неділя місяця —тимбілдингові ігри від ведучої Лабораторії гри. Батьки дуже просили, щоб після закінчення курсу діти мали можливість і далі продовжувати працювати в цьому напрямку. Ще один вікенд — кулінарний або творчий майстер-клас для підлітків. І в останню неділю місяця підлітки отримуватимуть основи фінансової грамотності через участь у грі-симуляторі реальності «Життєвий капітал».

Влітку минулого року тут вперше зробили виїзний сімейний табір з батьками, який тривав 5 днів. У таборі взяли участь 17 сімей. Такий формат спільного відпочинку припав до душі дітям і дорослим, тому на літо-2020 уже готують програму нового табору.

11 років тому Тетяна Іменнова створила «Промінчики» в першу чергу для своєї донечки, якій на той час було 4 роки. Сьогодні Анні вже 15 і вона активно допомагає організовувати та проводити різні заходи у клубі. Навіть не уявляю, яким би було моє життя без “Промінчиків”, — розповіла Анна. — Мені дуже подобається допомагати педагогам в літньому таборі, під час проведення піжамних вечірок чи квестів. І я вже сама проводжу майстер-класи для дітей та ігротеки для підлітків. А ще дуже люблю фотографувати різні заходи, які тут проводяться. Коли влітку мама їде на конференцію з обміну досвідом між керівниками дитячих центрів, я завжди їду з нею. На цих конференціях в нас, дітей керівників, своя “тусовка”, свій обмін досвідом, хто і як допомагає мамам у бізнесі.

Відеокоментарі батьків, діти яких навчаються у “Промінчиках”.

Підготувала Ірина Гайсюль.