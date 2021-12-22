Пункти обігріву на Тернопільщині. Адреси
Жителів краю попереджають про погіршення погодних умов. Тому в Тернопільській області відкрито 231 пункт обігріву (узагальнені дані, за інформацією органів місцевого самоврядування).
|Район
|Місце розташування ПО (адреса)
|Відомча приналежність
|Номер телефону ПО
|Тернопільський район –
50 пунктів обігріву
|1.
|смт. Козлів,
місцева пожежна команда
|Козлівська селищна рада
|096780469
|2.
|Будинок культури,
м. Зборів вул. Б.Хмельницького, 37
|Зборівська міська рада
|0685006261
|3.
|МПК, смт. Залізці, вул. Сонячна,
|Залозецька селищна рада
|0673431612
|4.
|КНП «Залозецька районна лікарня»,
смт. Залізці, вул. Шевченка, 67
|Залозецька селищна рада
|0977032164
|5.
|Золотниківська районна лікарня,
с. Золотники, вул. Містечко, 58
|Золотниківська сільська рада
|0976247619
|6.
|КУ «Центр надання соціальних послуг Купчинецької сільської ради»
с. Денисів, вул. Центральна, 46
|Купчинецька сільська рада
|0982539481
|7.
|1-ий поверх адмінбудівлі селищної ради,
смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 53
|Великобірківська селищна рада
|8.
|с. Смиківці, вул. Л.Українки, 1
|Великобірківська селищна рада
|9.
|с. Малий Ходачків, вул. Січових Стрільців, 16
|Великобірківська селищна рада
|10.
|ЦРКЛ,
смт Козова, вул. Зелена, 19
|Козівська селищна рада
|03547 21 6 09
|11.
|м. Підгайці, вул.Бережанська, 13
Будинок культури Підгаєцької міської ради
|Підгаєцька міська рада
|0970142771
|12.
|АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с.Завалів, вул.Л.Українки,19б
|Підгаєцька міська рада
|0976428862
|13.
|АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с. Новосілка, вул.Центральна,73а,
|Підгаєцька міська рада
|0984633462
|14.
|АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с. Голгоча, вул.Центральна,6
|Підгаєцька міська рада
|0965261417
|15.
|АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с. Мужиків, вул.Шевченка,1
|Підгаєцька міська рада
|0678442123
|16.
|Збаразька міська рада,
м.Збараж, майдан І.Франка, 1
цілодобово
|Збаразька міська рада
|0673464600
|17.
|Геріатричне відділення,
с. Заруддя вул. Грушевського, 23
цілодобово
|Збаразька міська рада
| 0350 45 1 17
0973389492
|18.
|АЗПСМ,
с. Базаринці вул. Заводська, 11А
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0687069119
|19.
|АЗПСМ,
с. Чернихівці, вул. Шкільна, 28
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0672558856
|20.
|АЗПСМ,
с. Кобилля, вул. Шевченка, 6
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0967419597
|21.
|АЗПСМ,
с.Н.Луб’янки, вул.Б.Хмельницького,68
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0687069119
|22.
|АЗПСМ,
с. Стриївка, вул. Грушевського,14А
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0973225873
|23.
|АЗПСМ,
с. Максимівна, вул. Шевченка, 41
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0973225873
|24.
|АЗПСМ,
с. Доброводи вул. Шкільна, 11
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0965233688
|25.
|АЗПСМ,
с. Шимківці вул. Надставом, 1
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0967854150
|26.
|АЗПСМ,
с. Колодне вул. Морозенка, 2
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0672080170
|27.
|АЗПСМ,
с. Гніздичне, вул. Широка, 10А
на час роботи закладу (0900-1542)
|Збаразька міська рада
|0965233688
|28.
|АЗПСМ,
с. Заруддя, вул. Грушевського, 20А
цілодобово
|Збаразька міська рада
|0673464600
|29.
|Приватна благодійна організація «Фонд Благодійність»,
с. Ілавче, вул. Райха, 16
|Іванівська сільська рада
|0671382431
|30.
|Сільська рада,
с. Саранчуки, вул. Личакова, 18
|Саранчуківська сільська рада
|0682467494
|31.
|Сільська рада,
с. Літятин, вул. Центральна, 113
|Саранчуківська сільська рада
|0961319793
|32.
|Сільська рада ,
с. Слов’ятин, вул. Шевченка, 76
|Саранчуківська сільська рада
|0679531174
|33.
|Сільська рада,
с. Мечищів, вул., вул. Центральна, 59
|Саранчуківська сільська рада
|0671869567
|34.
|АПЗСМ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
с.Шляхтинці, вул. Джерельна,1
|Байковецька сільська рада
|0677924908
|35.
|Амбулаторія монопрактики
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
с.Ангелівка, вул. Грушевського,1
|Байковецька сільська рада
|0971235323
|36.
|Будинок культури
с.Настасів, вул.Сонячна, 305
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0976414292
|37.
|Клуб
с.Лучка, вул.Л.Українки, 21
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0687728258
|38.
|Будинок культури
с.Мишковичі, вул.Січових Стрільців, 19
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0973115273
|39.
|Клуб
с.Велика Лука, вул. Л.Українки, 15
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0989204063
|40.
|Клуб
с.Острів, вул.Кордуби, 100
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0965134007
|41.
|Будинок культури
с.Буцнів, вул. Шевченка, 37а
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0687354513
|42.
|Клуб
с.Петриків, вул. Шептицького, 118б
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0969326044
|43.
|Будинок культури (корпус 1)
смт.Велика Березовиця, вул.Шевченка, 2
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0972392085
|44.
|Будинок культури (корпус 2)
м.Тернопіль, вул.Шкільна, 4
|Відділ культури
Великоберезовицької селищної ради
|0972392085
|45.
|Адмінприміщення сільської ради,
с. Довжанка, вул. Містечко, 41
|Підгороднянська сільська рада
|0666981668
|46.
|Адмінприміщення сільської ради,
с. Почапинці, вул. Жовтнева, 3
|Підгороднянська сільська рада
|0967013038
|47.
|Їдальня «Гуманітар»
м. Теребовля, вул.Шевченка, 9
(Пн.- Пт. 8:00-17:00)
|Центр соціальних послуг
Теребовлянської міської ради
|03551 2 28 23
03551 2 16 41
|48.
|КНП ТМР «Теребовлянська міська лікарня» приймальне відділення,
м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 25
(цілодобово)
|Теребовлянська
міська рада
|03551 2 20 98
03551 2 16 61
|49.
|Тернопільський благодійний фонд «Карітас»
м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1,
(на час роботи закладу)
|Благодійний фонд «Карітас Україна»
|
0352 52 36 84
|50.
|Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина»
м. Тернопіль, вул. Коновальця, 18,
(на час роботи закладу)
|Тернопільська ОДА
|0978047007
|Кременецький район –
44 пункти обігріву
|51.
|м. Ланівці, вул. Шевченка, 30
|КНП “Лановецька центральна районна лікарня”
|249 2 13 37
0967343594
|52.
|с. Борсуки, вул. Шевченка, 3
|Адмінбудинок
Борсуківської сільської ради
|249 4 41 42
0682462487
|53.
|с. Снігурівка, вул.Центральна, 8
|Адмінбудинок
Борсуківської сільської ради
|0673507214
|54.
|с. Борщівкав, вул.Широка, 56
|Адмінбудинок Борсуківської сільської ради
|0972364391
|55.
|м. Почаїв, вул. Шевченка, 33
|Почаївський комбінат комунальних підприємств
|0673828847
|56.
|с. Лідихів, вул. Центральна, 42б
|Адмінприміщення
Лідихівського старостинського округу
|0996714054
|57.
|с. Валігури, вул. Ювілейна, 2
|Адмінприміщення
Будківського старостинського округу
|0686564945
|58.
|с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 65
|Адмінприміщення
Старопочаївського старостинського округу
|0974526226
|59.
|с. Лосятин, вул. Варшавська, 23
|Адмінприміщення
Лосятинського старостинського округу
|0672851554
|60.
|с. Ридомиль, вул. Центральна, 93
|Адмінприміщення
Ридомильського старостинського округу
|0971682036
|61.
|с. Старий Тараж, вул. Резніка, 7
|Адмінприміщення
Старотаразького старостинського округу
|0971725739
|62.
|с. Лопушне, вул..Т.Шевченка,12, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|0971215263
|63.
|с. Раславка, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|0966921171
|64.
|с. Крутнів, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|0977719673
|65.
|с. Велика Горянка, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|0682463363
|66.
|с. Розтоки, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|0981129063
|67.
|с. Новий Олексинець, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|
0974374489
|68.
|с. Башуки, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|0678434619
|69.
|с. Старий Олексинець, клуб
|Комунальна власність
Лопушненської сільської ради
|0671552916
|70.
|с. Великі Вікнини, вул,Кавказька,18
|Амбулаторія,
Вишнівецька селищна рада
|0677048887
|71.
|с. Залісці, вул. Шевченківська,20
|Амбулаторія,
Вишнівецька селищна рада
|0683350927
|72.
|с. Ст. Вишівець, вул. Шлях,30
|Адмінбудівля,
Вишнівецька селищна рада
|0961829669
|73.
|с.Коханівка, вул. В.Борисевича,1а.
|Адмінбудівля,
Вишнівецька селищна рада
|0963491850
|74.
|с. Млинівці, вул Центральна,16
|Адмінбудівля,
Вишнівецька селищна рада
|0971226185
|75.
|с. Великий Кунинець, вул.Коцюбинського,1
|Адмінбудівля,
Вишнівецька селищна рада
|0971371156
|76.
|с. Кинахівці, вул Центральна, 5а
|ФАП,
Вишнівецька селищна рада
|77.
|с. Раковець, вул. Грушевського, 55б
|Адмінбудівля,
Вишнівецька селищна рада
|0964122676
|78.
|с.Очеретне, вул. Миру,17
|Адмінбудівля,
Вишнівецька селищна рада
|0683352008
|79.
|с. Андрушівка, вул. Центральна, 50
|Шумська міська рада
|0976375958
|80.
|с. Бриків, вул. Українська, 48
|Шумська міська рада
|0973267270
|81.
|с. Васьківці, вул. Шевченка, 40
|Шумська міська рада
|0983340861
|82.
|с. Вілія, вул.. Івана Франка, 1
|Шумська міська рада
|0978388686
|83.
|с. Кордишів, вул.. Українська, 1а
|Шумська міська рада
|0969387068
|84.
|с. Людвище, вул. Богдана Хмельницького, 41
|Шумська міська рада
|0684239391
|85.
|с. Онишківці, вул. Центральна, 29
|Шумська міська рада
|0967008839
|86.
|с. Потутурів, вул. Миру, 7
|Шумська міська рада
|0978360930
|87.
|с. Рохманів, вул. Івана Франка, 58а
|Шумська міська рада
|0989458031
|88.
|с. Соснівка, вул. Центральна, 27
|Шумська міська рада
|0989458031
|89.
|с. Стіжок, вул. Садова, 1
|Шумська міська рада
|0962544010
|90.
|с. Сураж, вул. Рудка, 1
|Шумська міська рада
|0672086477
|91.
|с. Тилявка, вул.. Миру, 29
|Шумська міська рада
|0673085938
|92.
|с. Цеценівка, вул. Підгірна, 3
|Шумська міська рада
|0671931119
|93.
|с. Шумбар, вул. Шкільна, 50
|Шумська міська рада
|0673085938
|94.
|с. Великі Дедеркали
|Комунальне некомерційне підприємство Великодедеркальської сільської ради «Великодедеркальська комунальна лікарня»
|0981208377
|Чортківський район –
137 пунктів обігріву
|95.
|Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада)
с.Буданів
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0975970333
|96.
|Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Звиняч
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0673702107
|97.
|Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Базар
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0673507227
|98.
|Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Палашівка
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0688470124
|99.
|Приміщення старости старостинського округу
(колишня сільська рада) с. Косів
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0977005509
|100.
|Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Ридодуби
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0676700554
|101.
|Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Ромашівка
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0983458840
|102.
|Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Джурин
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0683085468
|103.
|Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Полівці
|Комунальна власність громади
Білобожницька територіальна громада
|0673540457
|104.
|Більче-Золотецька АЗПСМ
с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 15
|Комунальна власність громади
Більче Золотецька територіальна громада
|0979097380
|105.
|КНП Борщівська МЛ,
м. Борщів, вул.С. Бандери, 108
|Комунальна власність громади
Бучацька територіальна громада
|0354121321
|106.
|м.Бучач, вул. Галицька,47
|Бучацька центральна амбулаторія загальної практики – сімейної допомоги
|0967293966
|107.
|м.Бучач, вул. Тичини,4
|Кабінет лікаря амбулаторії загальної практики-сімейної медицини
|0971256494
|108.
|м.Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48
|Приймальне відділення КНП “Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради
|0354424409
|109.
|м.Бучач, вул. Галицька,40
|Поліклінічне відділення КНП “Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради
|0354421840
|110.
|с. Бариш, вул. Місто, 37А
|Відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування (проживання) комунальної установи ”Центр надання соціальних послуг Бучацької міської ради”
|0354445809
0969520349
|111.
|с. Бариш, вул. Місто, 37
|Баришська амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги
|0971237208
|112.
|с. Озеряни, вул..Шевченка,28
|Озерянська амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги
|0679651543
|113.
|с. Осівці, вул. Центральна,75
|Осівецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги
|.0963822789
|114.
|с. Переволока, вул. Горбок, 19
|Переволоцька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги
|0672816376
|115.
|с. Язловець, вул. Медична,9
|Язловецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги
|0680515522
|116.
|с. Зубрець, вул. Центральна, 25
|Зубрецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги
|0969575915
|117.
|с. Ріпинці, вул.
Центральна, 17
|Ріпенецький фельдшерський пункт
|0988390995
|118.
|с. Помірці, вул. Центральна, 30
|Поморецький фельдшерський пункт
|0961263945
|119.
|с. Підзамочок, вул. Тернопільська 71
|Підзамочківський фельдшерсько-акушерський пункт
|0677686788
|120.
|с Сороки, вул. Асфальтна, 19
|Сороківський фельдшерсько-акушерський пункт
|0983734874
|121.
|с. Жизномир, вул. Шевченка,106
|Жизномирський фельдшерсько-акушерський пункт
|0971136074
|122.
|с. Звенигород, вул. Млинарська,13
|Звенигородський фельдшерський пункт
|0977653111
|123.
|с. Верб’ятин, вул. Л. Українки
|Верб’ятинський фельдшерський пункт
|0969408182
|124.
|с. Киданів, вул. Шкільна
|Киданівський фельдшерський пункт
|0984733721
|125.
|с. Бобулинці, вул. Центральна, 1
|Бобулинецький фельдшерський пункт
|0664534620
|126.
|с. Старі Петликівці, вул. Стрипна,20
|Старопетликівський фельдшерсько-акушерський пункт
|068335185
|127.
|с. Білявинці, вул. Горішня,16
|Білявинський фельдшерський пункт
|0674951207
|128.
|с. Зелена, вул. Середня,2А
|Зеленський фельдшерський пункт
|0677044253
|129.
|с. Заривинці, вул. Переволоцька,2
|Заривенецький фельдшерський пункт
|0989009838
|130.
|с. Рукомиш, вул. Центральна,1
|Рукомишський фельдшерський пункт
|0680914661
|131.
|с. Матеушівка, вул. Центральна,13
|Матеушівський фельдшерський пункт
|0970294723
|132.
|с. Доброполе, вул. Центральна,1
|Добропільський фельдшерсько-акушерський пункт
|0977627311
|133.
|с. Пушкарі, вул. Горішня,10
|Пушкарівський фельдшерський пункт
|0962149693
|134.
|с. Броварі, вул. Шевченка,13
|Броварівський фельдшерський пункт
|0672915071
|135.
|с. Передмісття, вул. Сонячна,1
|Передмістянський фельдшерський пункт
|0672915071
|136.
|с. Малі Заліщики, вул. Центральна,2
|Малозаліщицький фельдшерський пункт
|0971238975
|137.
|с. Новосілка, вул. Середня,18
|Новосілківський фельдшерський пункт
|0971610943
|138.
|с. Дуліби, вул. Центральна,25
|Дулібівський фельдшерсько-акушерський пункт
|0678357422
|139.
|с. Ліщанці, вул..Ковалева Гора,19
|Ліщанецький фельдшерсько-акушерський пункт
|0989242971
|140.
|с. Жнибороди, вул. Ковалівка,15
|Жниборідський фельдшерський пункт
|0974910553
|141.
|с. Берем’ни, вул. Центральна,22
|Берем’янський фельдшерський пункт
|0971681033
|142.
|с. Порохова, вул. Центральна,7
|Порохівський фельдшерський пункт
|0676643994
|143.
|ФАП, смт. Гримайлів, вул. Полуботка, 14
|Комунальна власність громади
Гримайлівська територіальна громада
|0355131216
|144.
|КНП «Завобський ЦПММСД»
смт. Заводське, вул. Галицька ,7
|Комунальна власність громади
Заводська територіальна громада
|0964910756
|145.
|ФАП «Угринь»
с. Уринь, вул. Шевченка , 175а
|Комунальна власність громади
Заводська територіальна громада
|0687036146
|146.
|Адміністративна будівля Заліснянської сільської ради
с. Залісся, вул. Головна ,1
|Комунальна власність громади
Заводська територіальна громада
|0958279105
|147.
|Адміністративна будівля Шманьківської сільської ради
с. Шманьківчики, вул. Горбова, 1
|Комунальна власність громади
Заводська територіальна громада
|0964293062
|148.
|Адміністративна будівля Шманьківецької сільської ради
с. Шманьківці, вул. С. Чарнецького ,28
|Комунальна власність громади
Заводська територіальна громада
|0674544806
|149.
|Адміністративна будівля Шмайківецької сільської ради
с. Швайківці, вул. Центральна, 14
|Комунальна власність громади
Заводська територіальна громада
|0979468536
|150.
|м. Заліщики, вул. С. Бандери, 15б
|Заліщицька міська рада
Заліщицька територіальна громада
|(03554) 2 12 31
|151.
|м. Заліщики, вул. Бандери, 86
|КНП «Заліщицька міська лікарня»
Заліщицька територіальна громада
|(03554) 2 16 61
|152.
|м. Заліщики, вул. С. Бандери, 86
|КНП «Заліщицький центр первинної медико – санітарної допомоги»
|(03554) 2 21 61
|153.
|м. Заліщики, вул.40 років Перемоги,9
|15 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Тернопільській області
|(03554) 2 16 54
|154.
|с. Бедриківці, вул. Центральна, 71
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0977298035
|155.
|с. Блищанка, вул. Українська, 23
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0980200525
0988900930
|156.
|с. Винятинці, вул. Центральна,6
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0977189931
|157.
|с. Городок, вул. Повстанська,
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0668824537
|158.
|с. Дзвиняч, вул. Павліни Сохацької, 2
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0688870678
|159.
|с. Добрівляни, Добрвівлянська, 10А
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0975908287
|160.
|с. Дунів, вул. Центральна, 2
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0986346885
|161.
|с. Дуплиська, вул. Вереснева,12
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0635469911
|162.
|с. Зелений Гай, вул. Шевченка,1а
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0971662628
|163.
|с. Зозулинці, вул. Шевченка,96
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0986626342
|164.
|с. Іване-Золоте, вул. Шевченка,2
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0678487291
|165.
|с. Касперівці, вул. Горука,3
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0962570181
|166.
|с. Колодрібка, вул. Жаберівка,54
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0979217480
|167.
|с. Новосілка, вул. Центральна, 36
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0974407704
|168.
|с. Синьків, вул. Центральна,6
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0975518327
|169.
|с. Торське, вул. Центральна, 29
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0966839655
|170.
|с. Угриньківці, вул. Шевченка,24
|Адміністративна будівля
Заліщицька територіальна громада
|0731487288
0639297846
|171.
|КНП «Золотопотіцька міська лікарня»
смт. Золотий Потік, вул.Л.Українки,77
|Золотопотіцька територіальна громада
|0673509865
|172.
|ФАП
с. Возилів, вул. Т.Шевченка,4
|Возилівський старостинський округ
Золотопотіцька територіальна громада
|0987923925
|173.
|ФАП с. Костільники, вул. Макухова,12
|Костільницький старостинський округ
Золотопотіцька територіальна громада
|0671731552
|174.
|ФАП с. Космирин, вул.Т.Шевченка,32
|Космиринський старостинський округ
|0978538574
|175.
|ФАП с.Миколаївка, вул.Центральна,37
|Миколаївський старостинський округ
Золотопотіцька територіальна громада
|0989243167
|176.
|ФАП с. Скоморохи, вул. Центральна,34
|Скомороський старостинський округ
Золотопотіцька територіальна громада
|0675684320
|177.
|ФАП с. Соколів, вул. І.Франка,86
|Соколівський старостинський округ
Золотопотіцька територіальна громада
|0971238496
|178.
|ФАП с.Сновидів, вул.Центральна,31
|Сновидівський старостинський округ
Золотопотіцька територіальна громада
|0972951444
|179.
|ФАП с.Стінка, вул.Центральна,26
|Стінківський старостинський округ
Золотопотіцька територіальна громада
|0988363240
|180.
|Адміністративний будинок територіальної громади,
с. Іване-Пусте, вул. Шевченка, 65
|Іване-Пустенська територіальна громада
|0354145661
|181.
|Пробіжнянська АЗПСМ
с. Пробіжна вул. Церковна, 4
|Комунальна власність громади
Колиндянська територіальна громада
|0989235298
|182.
|м. Копичинці вул. Шевченка, 108
|Медичний заклад
Копичинецька територіальна громада
|0673969101
|183.
|с. Гадинківці вул. Шевченка, 1
|Приміщення сільської ради
Копичинецька територіальна громада
|0967783675
|184.
|с. Котівка вул. Шевченка, 129
|Приміщення сільської ради
Копичинецька територіальна громада
|0977671265
|185.
|с. Оришківці вул. Грушевського, 26
|Приміщення сільської ради
Копичинецька територіальна громада
|0968531585
|186.
|с. Яблунів вул. Героїв Майдану, 1а
|Приміщення сільської ради
Копичинецька територіальна громада
|0977974785
|187.
|с. Сухостав вул. Заньковецької, 4
|Приміщення сільської ради
Копичинецькатериторіальна громада
|0680548531
|188.
|с. Тудорів вул. Центральна, 10
|Приміщення сільської ради
Копичинецька територіальна громада
|0688295265
|189.
|МПК смт.Коропець, вул. М. Каганця, буд.40 А
|Комунальна власність громади
Коропецька територіальна громада
|0355547550
|190.
|Мельниця – Подільська КЛ,
смт. Мельниця – Подільська, вул.Незалежності, 24
|Комунальна власність громади
Мельнице-Подільська територіальна громада
|0354141444
|191.
|с. Заболотівка, вул. Л. Українки, 3
|Нагірянська сільська рада
|0677081556
|192.
|с. Капустинці, вул. Центральна,20
|Нагірянська сільська рада
|0973819045
|193.
|с. Милівці, вул. Котляревського, 5
|Нагірянська сільська рада
|0987270976
|194.
|с. Мухавка, вул. Грушевського,6а
|Нагірянська сільська рада
|0976110820
|195.
|с. Сосулівка, вул. Л. Українки, 4
|Нагірянська сільська рада
|0680848751
|196.
|с. Стара Ягільниця, вул. М. Коцюлима, 1
|Нагірянська сільська рада
|0968375728
|197.
|с. Улашківці, вул. Незалежності, 2
|Нагірянська сільська рада
|0977114412
|198.
|с. Шульганівка, вул. Шевченка, 67
|Нагірянська сільська рада
|0683390383
|199.
|с. Ягільниця, вул. Промислова, 6
|Нагірянська сільська рада
|0673242916
|200.
|сел. Нагірянка, вул. О. Кобилянської, 5
|Нагірянська сільська рада
|0673521628
|201.
|с. Буряківка, вул. Українська, 154а
|Буряківський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0966389440
|202.
|с. Ворвулинці, вул. І. Франка, 6
|Ворвулинський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0678569575
|203.
|с. Головчинці, вул. Головна, 182
|Головчинський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0974436609
|204.
|с. Дорогичівка, вул. Українська, 6а
|Дорогичівський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0964766655
|205.
|с. Кошилівці, вул. Незалежності, 35
|Кошилівський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0969492324
|206.
|с. Лисівці, вул. Церковна, 1
|Лисівський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0988209735
|207.
|с. Литячі, вул.Шкільна, 3
|Литячівський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0961187101
|208.
|с. Нирків, вул.Шевченка, 3
|Нирківський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0988408432
|209.
|с. Поділля, вул. Галицька, 84а
|Подільський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0961063175
|210.
|с. Свидова, вул.Грушевського,12
|Свидівський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0676734899
|211.
|с. Солоне, вул. Лесі Українки, 31
|Солоненський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0669771114
|212.
|с. Устечко, вул.Галицька, 34
|Устечківський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0988783626
|213.
|с. Хмелева, вул.Центральна, 94
|Хмелівський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0688425265
|214.
|с. Шипівці, вул. Шевченка, 33
|Шипівецький старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0978349909
|215.
|с. Шутроминці, вул. Івана Франка,7
|Шутроминський старостинський округ
Скала-Подільська територіальна громада
|0688179633
|216.
|КНП «Трибухівський центр ПМСД» Трибухівської сільської ради
с. Трибухівці, вул. Горішня,46
|Трибухівська сільська рада рада (с. Трибухівці)
|217.
|Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с. Пилява, вул. Центральна, 70
|Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ)
|218.
|Фельдшерський пункт
с. Новоставці, вул. Центральна, 95
|Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ)
|219.
|Фельшерський пункт
с. Мартинівка, вул. Войтихівка, 75
|Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ)
|220.
|Фельшерський пункт
с. Пишківці, вул. Шевченка, 87
|Трибухівська сільська рада (Пишківський старостинський округ)
|221.
|Фельшерський пункт
с. Медведівці, вул. Центральна Бічна, 1
|Трибухівська сільська рада (Медведівський старостинський округ)
|222.
|Фельшерський пункт
с. Цвітова, вул. Ринок, 16
|Трибухівська сільська рада (Цвітівський старостинський округ)
|223.
|Будинок культури,
м. Хоростків, вул. Б. Лепкого, 1
|Хоростківська територіальна громада
|0672850511
|224.
|Міський будинок культури,
м. Хоростків, вул. Івасюка
|Хоростківська територіальна громада
|0672850511
|225.
|м. Чортків, вул. Сонячна, 7
|КП «Чортків дім»
Чортківська територіальна громада
|(03552) 2 08 94
(03552) 2 35 72
|226.
|с. Пастуше
|Адміністративний будинок Пастушівського округу, Чортківська територіальна громада
|0966765707
|227.
|с. Горішня Вигнанка
|Адміністративний будинок
Горішньовигнанського старостинського округу
Чортківська територіальна громада
|0976412510
|228.
|с. Росохач
|Амбулаторія
Чортківська територіальна громада
|0685874827
|229.
|с. Біле
|Амбулаторія
Чортківська територіальна громада
|0975045831
|230.
|с. Скородинці
|Амбулаторія
Чортківська територіальна громада
|0977219448
|231.
|с. Бичківці
|ФАП
Чортківська територіальна громада
|0986467610