09:30 | 22.12.2021
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Пункти обігріву на Тернопільщині. Адреси

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Жителів краю попереджають про погіршення погодних умов. Тому  в Тернопільській області  відкрито 231 пункт обігріву (узагальнені дані, за інформацією органів місцевого самоврядування).

 Район Місце розташування ПО (адреса)Відомча приналежність Номер телефону ПО
Тернопільський район –

50 пунктів обігріву

1.смт. Козлів,

місцева пожежна команда

Козлівська селищна рада096780469
2.Будинок культури,

м. Зборів вул. Б.Хмельницького, 37

Зборівська міська рада0685006261
3.МПК, смт. Залізці, вул. Сонячна,Залозецька селищна рада0673431612
4.КНП «Залозецька районна лікарня»,

смт. Залізці, вул. Шевченка, 67

Залозецька селищна рада0977032164
5.Золотниківська районна лікарня,

с. Золотники, вул. Містечко, 58

Золотниківська сільська рада0976247619
6.КУ «Центр надання соціальних послуг Купчинецької сільської ради»

с. Денисів, вул. Центральна, 46

Купчинецька сільська рада0982539481
7.1-ий поверх адмінбудівлі селищної ради,

смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 53

Великобірківська селищна рада 
8.с. Смиківці, вул. Л.Українки, 1Великобірківська селищна рада 
9.с. Малий Ходачків, вул. Січових Стрільців, 16Великобірківська селищна рада 
10.ЦРКЛ,

смт Козова, вул. Зелена, 19

Козівська селищна рада03547 21 6 09
11.м. Підгайці, вул.Бережанська, 13

Будинок культури Підгаєцької міської ради

Підгаєцька міська рада0970142771
12.АЗПСМ КНП «ЦПМСД»

с.Завалів, вул.Л.Українки,19б

Підгаєцька міська рада0976428862
13.АЗПСМ КНП «ЦПМСД»

с. Новосілка, вул.Центральна,73а,

Підгаєцька міська рада 0984633462
14.АЗПСМ КНП «ЦПМСД»

с. Голгоча, вул.Центральна,6

Підгаєцька міська рада 0965261417
15.АЗПСМ КНП «ЦПМСД»

с. Мужиків, вул.Шевченка,1

Підгаєцька міська рада 0678442123
16.Збаразька міська рада,

м.Збараж, майдан І.Франка, 1

цілодобово

Збаразька міська рада0673464600
17.Геріатричне відділення,

с. Заруддя вул. Грушевського, 23

цілодобово

Збаразька міська рада 0350 45 1 17

0973389492

18.АЗПСМ,

с. Базаринці вул. Заводська, 11А

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0687069119
19.АЗПСМ,

с. Чернихівці, вул. Шкільна, 28

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0672558856
20.АЗПСМ,

с. Кобилля, вул. Шевченка, 6

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0967419597
21.АЗПСМ,

с.Н.Луб’янки, вул.Б.Хмельницького,68

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0687069119
22.АЗПСМ,

с. Стриївка, вул. Грушевського,14А

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0973225873
23.АЗПСМ,

с. Максимівна, вул. Шевченка, 41

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0973225873
24.АЗПСМ,

с. Доброводи вул. Шкільна, 11

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0965233688
25.АЗПСМ,

с. Шимківці вул. Надставом, 1

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0967854150
26.АЗПСМ,

с. Колодне вул. Морозенка, 2

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0672080170
27.АЗПСМ,

с. Гніздичне, вул. Широка, 10А

на час роботи закладу (0900-1542)

Збаразька міська рада0965233688
28.АЗПСМ,

с. Заруддя, вул. Грушевського, 20А

цілодобово

Збаразька міська рада0673464600
29.Приватна благодійна організація  «Фонд Благодійність»,

с. Ілавче, вул. Райха, 16

Іванівська сільська рада0671382431
30.Сільська рада,

с. Саранчуки, вул. Личакова, 18

Саранчуківська сільська рада0682467494
31.Сільська рада,

с. Літятин, вул. Центральна, 113

Саранчуківська сільська рада0961319793
32.Сільська рада ,

с. Слов’ятин, вул. Шевченка, 76

Саранчуківська сільська рада0679531174
33.Сільська рада,

с. Мечищів, вул., вул. Центральна, 59

Саранчуківська сільська рада0671869567
34.АПЗСМ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

с.Шляхтинці, вул. Джерельна,1

Байковецька сільська рада0677924908
35.Амбулаторія монопрактики

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

с.Ангелівка, вул. Грушевського,1

Байковецька сільська рада0971235323
36.Будинок культури

с.Настасів, вул.Сонячна, 305

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0976414292
37.Клуб

с.Лучка, вул.Л.Українки, 21

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0687728258
38.Будинок культури

с.Мишковичі, вул.Січових Стрільців, 19

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0973115273
39.Клуб

с.Велика Лука, вул. Л.Українки, 15

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0989204063
40.Клуб

с.Острів, вул.Кордуби, 100

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0965134007
41.Будинок культури

с.Буцнів, вул. Шевченка, 37а

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0687354513
42.Клуб

с.Петриків, вул. Шептицького, 118б

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0969326044
43.Будинок культури (корпус 1)

смт.Велика Березовиця, вул.Шевченка, 2

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0972392085
44.Будинок культури (корпус 2)

м.Тернопіль, вул.Шкільна, 4

Відділ культури

Великоберезовицької селищної ради

0972392085
45.Адмінприміщення сільської ради,

с. Довжанка, вул. Містечко, 41

Підгороднянська сільська рада0666981668
46.Адмінприміщення сільської ради,

с. Почапинці, вул. Жовтнева, 3

Підгороднянська сільська рада0967013038
47.Їдальня «Гуманітар»

м. Теребовля, вул.Шевченка, 9

(Пн.- Пт. 8:00-17:00)

Центр соціальних послуг

Теребовлянської міської ради

03551 2 28 23

03551 2 16 41

48.КНП ТМР «Теребовлянська міська лікарня» приймальне відділення,

м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 25

(цілодобово)

Теребовлянська

міська рада

03551 2 20 98

03551 2 16 61

49.Тернопільський благодійний фонд «Карітас»

м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1,

(на час роботи закладу)

Благодійний фонд «Карітас Україна» 

0352 52 36 84

50.Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина»

м. Тернопіль, вул. Коновальця, 18,

(на час роботи закладу)

Тернопільська ОДА0978047007
     
Кременецький район –

44 пункти обігріву

51.м. Ланівці, вул. Шевченка, 30КНП “Лановецька центральна районна лікарня”249 2 13 37

0967343594

52.с. Борсуки, вул. Шевченка, 3Адмінбудинок

Борсуківської сільської ради

249 4 41 42

0682462487

53.с. Снігурівка, вул.Центральна, 8Адмінбудинок

Борсуківської сільської ради

0673507214
54.с. Борщівкав, вул.Широка, 56Адмінбудинок Борсуківської сільської ради0972364391
55.м. Почаїв, вул. Шевченка, 33Почаївський комбінат комунальних підприємств0673828847
56.с. Лідихів, вул. Центральна, 42бАдмінприміщення

Лідихівського старостинського округу

0996714054
57.с. Валігури, вул. Ювілейна, 2Адмінприміщення

Будківського старостинського округу

0686564945
58.с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 65Адмінприміщення

Старопочаївського старостинського округу

0974526226
59.с. Лосятин, вул. Варшавська, 23Адмінприміщення

Лосятинського старостинського округу

0672851554
60.с. Ридомиль, вул. Центральна, 93Адмінприміщення

Ридомильського старостинського округу

0971682036
61.с. Старий Тараж, вул. Резніка, 7Адмінприміщення

Старотаразького старостинського округу

0971725739
62.с. Лопушне, вул..Т.Шевченка,12, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

0971215263
63.с. Раславка, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

0966921171
64.с. Крутнів, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

0977719673
65.с. Велика  Горянка, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

0682463363
66.с. Розтоки, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

0981129063

 

67.с. Новий Олексинець, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

 

0974374489

68.с. Башуки, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

0678434619
69.с. Старий Олексинець, клубКомунальна власність

Лопушненської сільської ради

0671552916
70.с. Великі Вікнини, вул,Кавказька,18Амбулаторія,

Вишнівецька селищна рада

0677048887
71.с. Залісці, вул. Шевченківська,20Амбулаторія,

Вишнівецька селищна рада

0683350927
72.с. Ст. Вишівець, вул. Шлях,30Адмінбудівля,

Вишнівецька селищна рада

0961829669
73.с.Коханівка, вул. В.Борисевича,1а.Адмінбудівля,

Вишнівецька селищна рада

0963491850
74.с. Млинівці, вул Центральна,16Адмінбудівля,

Вишнівецька селищна рада

0971226185
75.с. Великий Кунинець, вул.Коцюбинського,1Адмінбудівля,

Вишнівецька селищна рада

0971371156
76.с. Кинахівці, вул Центральна, 5аФАП,

Вишнівецька селищна рада

 
77.с. Раковець, вул. Грушевського, 55бАдмінбудівля,

Вишнівецька селищна рада

0964122676
78.с.Очеретне, вул. Миру,17Адмінбудівля,

Вишнівецька селищна рада

0683352008
79.с. Андрушівка, вул. Центральна, 50Шумська міська рада0976375958
80.с. Бриків, вул. Українська, 48Шумська міська рада0973267270
81.с. Васьківці, вул. Шевченка, 40Шумська міська рада0983340861
82.с. Вілія, вул.. Івана Франка, 1Шумська міська рада0978388686
83.с. Кордишів, вул.. Українська, 1аШумська міська рада0969387068
84.с. Людвище, вул. Богдана Хмельницького, 41Шумська міська рада0684239391
85.с. Онишківці, вул. Центральна, 29Шумська міська рада0967008839
86.с. Потутурів, вул. Миру, 7Шумська міська рада0978360930
87.с. Рохманів, вул. Івана Франка, 58аШумська міська рада0989458031
88.с. Соснівка, вул. Центральна, 27Шумська міська рада0989458031
89.с. Стіжок, вул. Садова, 1Шумська міська рада0962544010
90.с. Сураж, вул. Рудка, 1Шумська міська рада0672086477
91.с. Тилявка, вул.. Миру, 29Шумська міська рада0673085938
92.с. Цеценівка, вул. Підгірна, 3Шумська міська рада0671931119
93.с. Шумбар, вул. Шкільна, 50Шумська міська рада0673085938
94.с. Великі ДедеркалиКомунальне некомерційне підприємство Великодедеркальської сільської ради «Великодедеркальська комунальна лікарня»0981208377
     
Чортківський район –

137 пунктів обігріву

95.Приміщення старостинського округу (колишня сільська  рада)

с.Буданів

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0975970333
96.Приміщення старостинського округу (колишня сільська  рада)

с. Звиняч

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0673702107
97.Приміщення старостинського округу (колишня сільська  рада)

с. Базар

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0673507227
98.Приміщення  старости старостинського округу (колишня сільська рада)

с. Палашівка

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0688470124
99.Приміщення  старости старостинського округу

(колишня сільська  рада) с. Косів

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0977005509
100.Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська  рада)

с. Ридодуби

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0676700554
101.Приміщення  старости старостинського округу (колишня сільська  рада)

с. Ромашівка

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0983458840
102.Приміщення  старости старостинського округу (колишня сільська  рада)

с. Джурин

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0683085468
103.Приміщення  старости старостинського округу (колишня сільська  рада)

с. Полівці

Комунальна власність громади

Білобожницька територіальна громада

0673540457
104.Більче-Золотецька АЗПСМ

с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 15

Комунальна власність громади

Більче Золотецька територіальна громада

0979097380
105.КНП Борщівська МЛ,

м. Борщів, вул.С. Бандери, 108

Комунальна власність громади

Бучацька територіальна громада

0354121321
106.м.Бучач, вул. Галицька,47Бучацька центральна амбулаторія загальної практики – сімейної допомоги0967293966
107.м.Бучач, вул. Тичини,4Кабінет лікаря амбулаторії загальної практики-сімейної медицини0971256494
108.м.Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48Приймальне відділення КНП “Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради0354424409
109.м.Бучач, вул. Галицька,40Поліклінічне відділення КНП “Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради0354421840
110.с. Бариш, вул. Місто, 37АВідділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування (проживання) комунальної установи ”Центр надання соціальних послуг Бучацької міської ради”0354445809

0969520349

111.с. Бариш, вул. Місто, 37Баришська амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги0971237208
112.с. Озеряни, вул..Шевченка,28Озерянська амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги0679651543
113.с. Осівці, вул. Центральна,75Осівецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги.0963822789
114.с. Переволока, вул. Горбок, 19Переволоцька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги0672816376
115.с. Язловець, вул. Медична,9Язловецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги0680515522
116.с. Зубрець, вул. Центральна, 25Зубрецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги0969575915
117.с. Ріпинці, вул.

Центральна, 17

Ріпенецький фельдшерський пункт0988390995
118.с. Помірці, вул. Центральна, 30Поморецький фельдшерський пункт0961263945
119.с. Підзамочок, вул. Тернопільська 71Підзамочківський фельдшерсько-акушерський пункт0677686788
120.с Сороки, вул. Асфальтна, 19Сороківський фельдшерсько-акушерський пункт0983734874
121.с. Жизномир, вул. Шевченка,106Жизномирський фельдшерсько-акушерський пункт0971136074
122.с. Звенигород, вул. Млинарська,13Звенигородський фельдшерський пункт0977653111
123.с. Верб’ятин, вул. Л. УкраїнкиВерб’ятинський фельдшерський пункт0969408182
124.с. Киданів, вул. ШкільнаКиданівський фельдшерський пункт0984733721
125.с. Бобулинці, вул. Центральна, 1Бобулинецький фельдшерський   пункт0664534620
126.с. Старі Петликівці, вул. Стрипна,20Старопетликівський фельдшерсько-акушерський пункт068335185
127.с. Білявинці, вул. Горішня,16Білявинський фельдшерський   пункт0674951207
128.с. Зелена, вул. Середня,2АЗеленський фельдшерський   пункт0677044253
129.с. Заривинці, вул. Переволоцька,2Заривенецький фельдшерський   пункт0989009838
130.с. Рукомиш, вул. Центральна,1Рукомишський фельдшерський   пункт0680914661
131.с. Матеушівка, вул. Центральна,13Матеушівський фельдшерський   пункт0970294723
132.с. Доброполе, вул. Центральна,1Добропільський фельдшерсько-акушерський пункт0977627311
133.с. Пушкарі, вул. Горішня,10Пушкарівський фельдшерський   пункт0962149693
134.с. Броварі, вул. Шевченка,13Броварівський фельдшерський пункт0672915071
135.с. Передмісття, вул. Сонячна,1Передмістянський фельдшерський пункт0672915071
136.с. Малі Заліщики, вул. Центральна,2Малозаліщицький фельдшерський пункт0971238975
137.с. Новосілка, вул. Середня,18Новосілківський фельдшерський пункт0971610943
138.с. Дуліби, вул. Центральна,25Дулібівський фельдшерсько-акушерський   пункт0678357422
139.с. Ліщанці, вул..Ковалева Гора,19Ліщанецький фельдшерсько-акушерський   пункт0989242971
140.с.  Жнибороди, вул. Ковалівка,15Жниборідський фельдшерський   пункт0974910553
141.с. Берем’ни, вул. Центральна,22Берем’янський фельдшерський  пункт0971681033
142.с. Порохова, вул. Центральна,7Порохівський фельдшерський  пункт0676643994
143.ФАП, смт. Гримайлів, вул. Полуботка, 14Комунальна власність громади

Гримайлівська територіальна громада

0355131216
144.КНП «Завобський ЦПММСД»

смт. Заводське, вул. Галицька ,7

Комунальна власність громади

Заводська територіальна громада

0964910756
145.ФАП «Угринь»

с. Уринь, вул. Шевченка , 175а

Комунальна власність громади

Заводська територіальна громада

0687036146
146.Адміністративна будівля Заліснянської сільської ради

с. Залісся, вул. Головна ,1

Комунальна власність громади

Заводська територіальна громада

0958279105
147.Адміністративна будівля Шманьківської сільської ради

с. Шманьківчики, вул. Горбова, 1

Комунальна власність громади

Заводська територіальна громада

0964293062
148.Адміністративна будівля Шманьківецької сільської ради

с. Шманьківці, вул. С. Чарнецького ,28

Комунальна власність громади

Заводська територіальна громада

0674544806
149.Адміністративна будівля Шмайківецької сільської ради

с. Швайківці, вул. Центральна, 14

Комунальна власність громади

Заводська територіальна громада

0979468536
150.м. Заліщики, вул. С. Бандери, 15бЗаліщицька міська рада

Заліщицька територіальна громада

(03554) 2 12 31
151.м. Заліщики, вул. Бандери, 86КНП «Заліщицька міська лікарня»

Заліщицька територіальна громада

(03554) 2 16 61
152.м. Заліщики, вул. С. Бандери, 86КНП  «Заліщицький центр первинної медико – санітарної допомоги»(03554) 2 21 61
153.м. Заліщики, вул.40 років Перемоги,915 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Тернопільській області(03554) 2 16 54

 

154.с. Бедриківці, вул. Центральна, 71Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0977298035
155.с. Блищанка, вул. Українська, 23Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0980200525

0988900930

156.с. Винятинці, вул. Центральна,6Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0977189931
157.с. Городок, вул. Повстанська,Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0668824537
158.с. Дзвиняч, вул. Павліни Сохацької, 2Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0688870678
159.с. Добрівляни, Добрвівлянська, 10ААдміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0975908287
160.с. Дунів, вул. Центральна, 2Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0986346885
161.с. Дуплиська, вул. Вереснева,12Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0635469911
162.с. Зелений Гай, вул. Шевченка,1аАдміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0971662628
163.с. Зозулинці, вул. Шевченка,96Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0986626342
164.с. Іване-Золоте, вул. Шевченка,2Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0678487291
165.с. Касперівці, вул. Горука,3Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0962570181
166.с. Колодрібка, вул. Жаберівка,54Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0979217480
167.с. Новосілка, вул. Центральна, 36Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0974407704
168.с. Синьків, вул. Центральна,6Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0975518327
169.с. Торське, вул. Центральна, 29Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0966839655
170.с. Угриньківці, вул. Шевченка,24Адміністративна будівля

Заліщицька територіальна громада

0731487288

0639297846

171.КНП «Золотопотіцька міська лікарня»

смт. Золотий Потік, вул.Л.Українки,77

Золотопотіцька територіальна громада0673509865
172.ФАП

с. Возилів, вул. Т.Шевченка,4

Возилівський старостинський округ

Золотопотіцька територіальна громада

0987923925
173.ФАП с. Костільники, вул. Макухова,12Костільницький старостинський округ

Золотопотіцька територіальна громада

0671731552
174.ФАП с. Космирин, вул.Т.Шевченка,32Космиринський старостинський округ0978538574
175.ФАП с.Миколаївка, вул.Центральна,37Миколаївський старостинський округ

Золотопотіцька територіальна громада

0989243167
176.ФАП с. Скоморохи, вул. Центральна,34Скомороський старостинський округ

Золотопотіцька територіальна громада

0675684320
177.ФАП с. Соколів, вул. І.Франка,86Соколівський старостинський округ

Золотопотіцька територіальна громада

0971238496
178.ФАП с.Сновидів, вул.Центральна,31Сновидівський старостинський округ

Золотопотіцька територіальна громада

0972951444
179.ФАП с.Стінка, вул.Центральна,26Стінківський старостинський округ

Золотопотіцька територіальна громада

0988363240
180.Адміністративний будинок територіальної громади,

с. Іване-Пусте, вул. Шевченка, 65

Іване-Пустенська територіальна громада0354145661
181.Пробіжнянська АЗПСМ

с. Пробіжна вул. Церковна, 4

Комунальна власність громади

Колиндянська територіальна громада

0989235298
182.м. Копичинці вул. Шевченка, 108Медичний заклад

Копичинецька територіальна громада

0673969101
183.с. Гадинківці вул. Шевченка, 1Приміщення сільської ради

Копичинецька територіальна громада

0967783675
184.с. Котівка вул. Шевченка, 129Приміщення сільської ради

Копичинецька територіальна громада

0977671265
185.с. Оришківці вул. Грушевського, 26Приміщення сільської ради

Копичинецька територіальна громада

0968531585
186.с. Яблунів вул. Героїв Майдану, 1аПриміщення сільської ради

Копичинецька територіальна громада

0977974785
187.с. Сухостав вул. Заньковецької, 4Приміщення сільської ради

Копичинецькатериторіальна громада

0680548531
188.с. Тудорів вул. Центральна, 10Приміщення сільської ради

Копичинецька територіальна громада

0688295265
189.МПК смт.Коропець, вул. М. Каганця, буд.40 АКомунальна власність громади

Коропецька територіальна громада

0355547550
190.Мельниця – Подільська КЛ,

смт. Мельниця – Подільська, вул.Незалежності, 24

Комунальна власність громади

Мельнице-Подільська територіальна громада

0354141444
191.с. Заболотівка, вул. Л. Українки, 3Нагірянська сільська рада0677081556
192.с. Капустинці, вул. Центральна,20Нагірянська сільська рада0973819045
193.с. Милівці, вул. Котляревського, 5Нагірянська сільська рада0987270976
194.с. Мухавка, вул. Грушевського,6аНагірянська сільська рада0976110820
195.с. Сосулівка, вул. Л. Українки, 4Нагірянська сільська рада0680848751
196.с. Стара Ягільниця, вул. М. Коцюлима, 1Нагірянська сільська рада0968375728
197.с. Улашківці, вул. Незалежності, 2Нагірянська сільська рада0977114412
198.с. Шульганівка, вул. Шевченка, 67Нагірянська сільська рада0683390383
199.с. Ягільниця, вул. Промислова, 6Нагірянська сільська рада0673242916
200.сел. Нагірянка, вул. О. Кобилянської, 5Нагірянська сільська рада0673521628
201.с. Буряківка, вул. Українська, 154аБуряківський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0966389440
202.с. Ворвулинці, вул. І. Франка, 6Ворвулинський  старостинський  округ

Скала-Подільська територіальна громада

0678569575
203.с. Головчинці, вул. Головна, 182Головчинський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0974436609
204.с. Дорогичівка, вул. Українська, 6аДорогичівський  старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0964766655
205.с. Кошилівці, вул. Незалежності, 35Кошилівський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0969492324

 

206.с. Лисівці, вул. Церковна, 1Лисівський  старостинський  округ

Скала-Подільська територіальна громада

0988209735
207.с. Литячі, вул.Шкільна, 3Литячівський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0961187101
208.с. Нирків, вул.Шевченка, 3Нирківський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0988408432
209.с. Поділля, вул. Галицька, 84аПодільський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0961063175
210.с. Свидова, вул.Грушевського,12Свидівський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0676734899
211.с. Солоне, вул. Лесі Українки, 31Солоненський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0669771114
212.с. Устечко, вул.Галицька, 34Устечківський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0988783626
213.с. Хмелева, вул.Центральна, 94Хмелівський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0688425265
214.с. Шипівці, вул. Шевченка, 33Шипівецький старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0978349909
215.с. Шутроминці, вул. Івана Франка,7Шутроминський старостинський округ

Скала-Подільська територіальна громада

0688179633
216.КНП «Трибухівський центр ПМСД» Трибухівської сільської ради

с. Трибухівці, вул. Горішня,46

Трибухівська сільська рада рада (с. Трибухівці) 
217.Амбулаторія загальної практики сімейної  медицини

с. Пилява, вул. Центральна, 70

Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ) 
218.Фельдшерський пункт

с. Новоставці, вул. Центральна, 95

Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ) 
219.Фельшерський пункт

с. Мартинівка, вул. Войтихівка, 75

Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ) 
220.Фельшерський пункт

с. Пишківці, вул. Шевченка, 87

Трибухівська сільська рада (Пишківський старостинський округ) 
221.Фельшерський пункт

с. Медведівці, вул. Центральна Бічна, 1

Трибухівська сільська рада (Медведівський старостинський округ) 
222.Фельшерський пункт

с. Цвітова, вул. Ринок, 16

Трибухівська сільська рада (Цвітівський старостинський округ) 
223.Будинок культури,

м. Хоростків, вул. Б. Лепкого, 1

Хоростківська територіальна громада0672850511
224.Міський будинок культури,

м. Хоростків, вул. Івасюка

Хоростківська територіальна громада0672850511
225.м. Чортків, вул. Сонячна, 7КП «Чортків дім»

Чортківська територіальна громада

(03552) 2 08 94

(03552) 2 35 72

226.с. ПастушеАдміністративний будинок Пастушівського округу, Чортківська територіальна громада0966765707
227.с. Горішня ВигнанкаАдміністративний будинок

Горішньовигнанського старостинського округу

Чортківська територіальна громада

0976412510
228.с. РосохачАмбулаторія

Чортківська територіальна громада

0685874827
229.с. БілеАмбулаторія

Чортківська територіальна громада

0975045831
230.с. СкородинціАмбулаторія

Чортківська територіальна громада

0977219448
231.с. БичківціФАП

Чортківська територіальна громада

0986467610
     
 

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