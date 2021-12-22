Пункти обігріву на Тернопільщині. Адреси

Жителів краю попереджають про погіршення погодних умов. Тому в Тернопільській області відкрито 231 пункт обігріву (узагальнені дані, за інформацією органів місцевого самоврядування).

Район Місце розташування ПО (адреса) Відомча приналежність Номер телефону ПО Тернопільський район – 50 пунктів обігріву 1. смт. Козлів, місцева пожежна команда Козлівська селищна рада 096780469 2. Будинок культури, м. Зборів вул. Б.Хмельницького, 37 Зборівська міська рада 0685006261 3. МПК, смт. Залізці, вул. Сонячна, Залозецька селищна рада 0673431612 4. КНП «Залозецька районна лікарня», смт. Залізці, вул. Шевченка, 67 Залозецька селищна рада 0977032164 5. Золотниківська районна лікарня, с. Золотники, вул. Містечко, 58 Золотниківська сільська рада 0976247619 6. КУ «Центр надання соціальних послуг Купчинецької сільської ради» с. Денисів, вул. Центральна, 46 Купчинецька сільська рада 0982539481 7. 1-ий поверх адмінбудівлі селищної ради, смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 53 Великобірківська селищна рада 8. с. Смиківці, вул. Л.Українки, 1 Великобірківська селищна рада 9. с. Малий Ходачків, вул. Січових Стрільців, 16 Великобірківська селищна рада 10. ЦРКЛ, смт Козова, вул. Зелена, 19 Козівська селищна рада 03547 21 6 09 11. м. Підгайці, вул.Бережанська, 13 Будинок культури Підгаєцької міської ради Підгаєцька міська рада 0970142771 12. АЗПСМ КНП «ЦПМСД» с.Завалів, вул.Л.Українки,19б Підгаєцька міська рада 0976428862 13. АЗПСМ КНП «ЦПМСД» с. Новосілка, вул.Центральна,73а, Підгаєцька міська рада 0984633462 14. АЗПСМ КНП «ЦПМСД» с. Голгоча, вул.Центральна,6 Підгаєцька міська рада 0965261417 15. АЗПСМ КНП «ЦПМСД» с. Мужиків, вул.Шевченка,1 Підгаєцька міська рада 0678442123 16. Збаразька міська рада, м.Збараж, майдан І.Франка, 1 цілодобово Збаразька міська рада 0673464600 17. Геріатричне відділення, с. Заруддя вул. Грушевського, 23 цілодобово Збаразька міська рада 0350 45 1 17 0973389492 18. АЗПСМ, с. Базаринці вул. Заводська, 11А на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0687069119 19. АЗПСМ, с. Чернихівці, вул. Шкільна, 28 на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0672558856 20. АЗПСМ, с. Кобилля, вул. Шевченка, 6 на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0967419597 21. АЗПСМ, с.Н.Луб’янки, вул.Б.Хмельницького,68 на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0687069119 22. АЗПСМ, с. Стриївка, вул. Грушевського,14А на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0973225873 23. АЗПСМ, с. Максимівна, вул. Шевченка, 41 на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0973225873 24. АЗПСМ, с. Доброводи вул. Шкільна, 11 на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0965233688 25. АЗПСМ, с. Шимківці вул. Надставом, 1 на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0967854150 26. АЗПСМ, с. Колодне вул. Морозенка, 2 на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0672080170 27. АЗПСМ, с. Гніздичне, вул. Широка, 10А на час роботи закладу (0900-1542) Збаразька міська рада 0965233688 28. АЗПСМ, с. Заруддя, вул. Грушевського, 20А цілодобово Збаразька міська рада 0673464600 29. Приватна благодійна організація «Фонд Благодійність», с. Ілавче, вул. Райха, 16 Іванівська сільська рада 0671382431 30. Сільська рада, с. Саранчуки, вул. Личакова, 18 Саранчуківська сільська рада 0682467494 31. Сільська рада, с. Літятин, вул. Центральна, 113 Саранчуківська сільська рада 0961319793 32. Сільська рада , с. Слов’ятин, вул. Шевченка, 76 Саранчуківська сільська рада 0679531174 33. Сільська рада, с. Мечищів, вул., вул. Центральна, 59 Саранчуківська сільська рада 0671869567 34. АПЗСМ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» с.Шляхтинці, вул. Джерельна,1 Байковецька сільська рада 0677924908 35. Амбулаторія монопрактики КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» с.Ангелівка, вул. Грушевського,1 Байковецька сільська рада 0971235323 36. Будинок культури с.Настасів, вул.Сонячна, 305 Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0976414292 37. Клуб с.Лучка, вул.Л.Українки, 21 Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0687728258 38. Будинок культури с.Мишковичі, вул.Січових Стрільців, 19 Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0973115273 39. Клуб с.Велика Лука, вул. Л.Українки, 15 Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0989204063 40. Клуб с.Острів, вул.Кордуби, 100 Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0965134007 41. Будинок культури с.Буцнів, вул. Шевченка, 37а Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0687354513 42. Клуб с.Петриків, вул. Шептицького, 118б Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0969326044 43. Будинок культури (корпус 1) смт.Велика Березовиця, вул.Шевченка, 2 Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0972392085 44. Будинок культури (корпус 2) м.Тернопіль, вул.Шкільна, 4 Відділ культури Великоберезовицької селищної ради 0972392085 45. Адмінприміщення сільської ради, с. Довжанка, вул. Містечко, 41 Підгороднянська сільська рада 0666981668 46. Адмінприміщення сільської ради, с. Почапинці, вул. Жовтнева, 3 Підгороднянська сільська рада 0967013038 47. Їдальня «Гуманітар» м. Теребовля, вул.Шевченка, 9 (Пн.- Пт. 8:00-17:00) Центр соціальних послуг Теребовлянської міської ради 03551 2 28 23 03551 2 16 41 48. КНП ТМР «Теребовлянська міська лікарня» приймальне відділення, м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 25 (цілодобово) Теребовлянська міська рада 03551 2 20 98 03551 2 16 61 49. Тернопільський благодійний фонд «Карітас» м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1, (на час роботи закладу) Благодійний фонд «Карітас Україна» 0352 52 36 84 50. Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина» м. Тернопіль, вул. Коновальця, 18, (на час роботи закладу) Тернопільська ОДА 0978047007 Кременецький район – 44 пункти обігріву 51. м. Ланівці, вул. Шевченка, 30 КНП “Лановецька центральна районна лікарня” 249 2 13 37 0967343594 52. с. Борсуки, вул. Шевченка, 3 Адмінбудинок Борсуківської сільської ради 249 4 41 42 0682462487 53. с. Снігурівка, вул.Центральна, 8 Адмінбудинок Борсуківської сільської ради 0673507214 54. с. Борщівкав, вул.Широка, 56 Адмінбудинок Борсуківської сільської ради 0972364391 55. м. Почаїв, вул. Шевченка, 33 Почаївський комбінат комунальних підприємств 0673828847 56. с. Лідихів, вул. Центральна, 42б Адмінприміщення Лідихівського старостинського округу 0996714054 57. с. Валігури, вул. Ювілейна, 2 Адмінприміщення Будківського старостинського округу 0686564945 58. с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 65 Адмінприміщення Старопочаївського старостинського округу 0974526226 59. с. Лосятин, вул. Варшавська, 23 Адмінприміщення Лосятинського старостинського округу 0672851554 60. с. Ридомиль, вул. Центральна, 93 Адмінприміщення Ридомильського старостинського округу 0971682036 61. с. Старий Тараж, вул. Резніка, 7 Адмінприміщення Старотаразького старостинського округу 0971725739 62. с. Лопушне, вул..Т.Шевченка,12, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0971215263 63. с. Раславка, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0966921171 64. с. Крутнів, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0977719673 65. с. Велика Горянка, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0682463363 66. с. Розтоки, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0981129063 67. с. Новий Олексинець, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0974374489 68. с. Башуки, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0678434619 69. с. Старий Олексинець, клуб Комунальна власність Лопушненської сільської ради 0671552916 70. с. Великі Вікнини, вул,Кавказька,18 Амбулаторія, Вишнівецька селищна рада 0677048887 71. с. Залісці, вул. Шевченківська,20 Амбулаторія, Вишнівецька селищна рада 0683350927 72. с. Ст. Вишівець, вул. Шлях,30 Адмінбудівля, Вишнівецька селищна рада 0961829669 73. с.Коханівка, вул. В.Борисевича,1а. Адмінбудівля, Вишнівецька селищна рада 0963491850 74. с. Млинівці, вул Центральна,16 Адмінбудівля, Вишнівецька селищна рада 0971226185 75. с. Великий Кунинець, вул.Коцюбинського,1 Адмінбудівля, Вишнівецька селищна рада 0971371156 76. с. Кинахівці, вул Центральна, 5а ФАП, Вишнівецька селищна рада 77. с. Раковець, вул. Грушевського, 55б Адмінбудівля, Вишнівецька селищна рада 0964122676 78. с.Очеретне, вул. Миру,17 Адмінбудівля, Вишнівецька селищна рада 0683352008 79. с. Андрушівка, вул. Центральна, 50 Шумська міська рада 0976375958 80. с. Бриків, вул. Українська, 48 Шумська міська рада 0973267270 81. с. Васьківці, вул. Шевченка, 40 Шумська міська рада 0983340861 82. с. Вілія, вул.. Івана Франка, 1 Шумська міська рада 0978388686 83. с. Кордишів, вул.. Українська, 1а Шумська міська рада 0969387068 84. с. Людвище, вул. Богдана Хмельницького, 41 Шумська міська рада 0684239391 85. с. Онишківці, вул. Центральна, 29 Шумська міська рада 0967008839 86. с. Потутурів, вул. Миру, 7 Шумська міська рада 0978360930 87. с. Рохманів, вул. Івана Франка, 58а Шумська міська рада 0989458031 88. с. Соснівка, вул. Центральна, 27 Шумська міська рада 0989458031 89. с. Стіжок, вул. Садова, 1 Шумська міська рада 0962544010 90. с. Сураж, вул. Рудка, 1 Шумська міська рада 0672086477 91. с. Тилявка, вул.. Миру, 29 Шумська міська рада 0673085938 92. с. Цеценівка, вул. Підгірна, 3 Шумська міська рада 0671931119 93. с. Шумбар, вул. Шкільна, 50 Шумська міська рада 0673085938 94. с. Великі Дедеркали Комунальне некомерційне підприємство Великодедеркальської сільської ради «Великодедеркальська комунальна лікарня» 0981208377 Чортківський район – 137 пунктів обігріву 95. Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада) с.Буданів Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0975970333 96. Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада) с. Звиняч Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0673702107 97. Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада) с. Базар Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0673507227 98. Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада) с. Палашівка Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0688470124 99. Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада) с. Косів Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0977005509 100. Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада) с. Ридодуби Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0676700554 101. Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада) с. Ромашівка Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0983458840 102. Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада) с. Джурин Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0683085468 103. Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада) с. Полівці Комунальна власність громади Білобожницька територіальна громада 0673540457 104. Більче-Золотецька АЗПСМ с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 15 Комунальна власність громади Більче Золотецька територіальна громада 0979097380 105. КНП Борщівська МЛ, м. Борщів, вул.С. Бандери, 108 Комунальна власність громади Бучацька територіальна громада 0354121321 106. м.Бучач, вул. Галицька,47 Бучацька центральна амбулаторія загальної практики – сімейної допомоги 0967293966 107. м.Бучач, вул. Тичини,4 Кабінет лікаря амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 0971256494 108. м.Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48 Приймальне відділення КНП “Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради 0354424409 109. м.Бучач, вул. Галицька,40 Поліклінічне відділення КНП “Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради 0354421840 110. с. Бариш, вул. Місто, 37А Відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування (проживання) комунальної установи ”Центр надання соціальних послуг Бучацької міської ради” 0354445809 0969520349 111. с. Бариш, вул. Місто, 37 Баришська амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги 0971237208 112. с. Озеряни, вул..Шевченка,28 Озерянська амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги 0679651543 113. с. Осівці, вул. Центральна,75 Осівецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги .0963822789 114. с. Переволока, вул. Горбок, 19 Переволоцька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги 0672816376 115. с. Язловець, вул. Медична,9 Язловецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги 0680515522 116. с. Зубрець, вул. Центральна, 25 Зубрецька амбулаторія загальної практики-сімейної допомоги 0969575915 117. с. Ріпинці, вул. Центральна, 17 Ріпенецький фельдшерський пункт 0988390995 118. с. Помірці, вул. Центральна, 30 Поморецький фельдшерський пункт 0961263945 119. с. Підзамочок, вул. Тернопільська 71 Підзамочківський фельдшерсько-акушерський пункт 0677686788 120. с Сороки, вул. Асфальтна, 19 Сороківський фельдшерсько-акушерський пункт 0983734874 121. с. Жизномир, вул. Шевченка,106 Жизномирський фельдшерсько-акушерський пункт 0971136074 122. с. Звенигород, вул. Млинарська,13 Звенигородський фельдшерський пункт 0977653111 123. с. Верб’ятин, вул. Л. Українки Верб’ятинський фельдшерський пункт 0969408182 124. с. Киданів, вул. Шкільна Киданівський фельдшерський пункт 0984733721 125. с. Бобулинці, вул. Центральна, 1 Бобулинецький фельдшерський пункт 0664534620 126. с. Старі Петликівці, вул. Стрипна,20 Старопетликівський фельдшерсько-акушерський пункт 068335185 127. с. Білявинці, вул. Горішня,16 Білявинський фельдшерський пункт 0674951207 128. с. Зелена, вул. Середня,2А Зеленський фельдшерський пункт 0677044253 129. с. Заривинці, вул. Переволоцька,2 Заривенецький фельдшерський пункт 0989009838 130. с. Рукомиш, вул. Центральна,1 Рукомишський фельдшерський пункт 0680914661 131. с. Матеушівка, вул. Центральна,13 Матеушівський фельдшерський пункт 0970294723 132. с. Доброполе, вул. Центральна,1 Добропільський фельдшерсько-акушерський пункт 0977627311 133. с. Пушкарі, вул. Горішня,10 Пушкарівський фельдшерський пункт 0962149693 134. с. Броварі, вул. Шевченка,13 Броварівський фельдшерський пункт 0672915071 135. с. Передмісття, вул. Сонячна,1 Передмістянський фельдшерський пункт 0672915071 136. с. Малі Заліщики, вул. Центральна,2 Малозаліщицький фельдшерський пункт 0971238975 137. с. Новосілка, вул. Середня,18 Новосілківський фельдшерський пункт 0971610943 138. с. Дуліби, вул. Центральна,25 Дулібівський фельдшерсько-акушерський пункт 0678357422 139. с. Ліщанці, вул..Ковалева Гора,19 Ліщанецький фельдшерсько-акушерський пункт 0989242971 140. с. Жнибороди, вул. Ковалівка,15 Жниборідський фельдшерський пункт 0974910553 141. с. Берем’ни, вул. Центральна,22 Берем’янський фельдшерський пункт 0971681033 142. с. Порохова, вул. Центральна,7 Порохівський фельдшерський пункт 0676643994 143. ФАП, смт. Гримайлів, вул. Полуботка, 14 Комунальна власність громади Гримайлівська територіальна громада 0355131216 144. КНП «Завобський ЦПММСД» смт. Заводське, вул. Галицька ,7 Комунальна власність громади Заводська територіальна громада 0964910756 145. ФАП «Угринь» с. Уринь, вул. Шевченка , 175а Комунальна власність громади Заводська територіальна громада 0687036146 146. Адміністративна будівля Заліснянської сільської ради с. Залісся, вул. Головна ,1 Комунальна власність громади Заводська територіальна громада 0958279105 147. Адміністративна будівля Шманьківської сільської ради с. Шманьківчики, вул. Горбова, 1 Комунальна власність громади Заводська територіальна громада 0964293062 148. Адміністративна будівля Шманьківецької сільської ради с. Шманьківці, вул. С. Чарнецького ,28 Комунальна власність громади Заводська територіальна громада 0674544806 149. Адміністративна будівля Шмайківецької сільської ради с. Швайківці, вул. Центральна, 14 Комунальна власність громади Заводська територіальна громада 0979468536 150. м. Заліщики, вул. С. Бандери, 15б Заліщицька міська рада Заліщицька територіальна громада (03554) 2 12 31 151. м. Заліщики, вул. Бандери, 86 КНП «Заліщицька міська лікарня» Заліщицька територіальна громада (03554) 2 16 61 152. м. Заліщики, вул. С. Бандери, 86 КНП «Заліщицький центр первинної медико – санітарної допомоги» (03554) 2 21 61 153. м. Заліщики, вул.40 років Перемоги,9 15 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Тернопільській області (03554) 2 16 54 154. с. Бедриківці, вул. Центральна, 71 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0977298035 155. с. Блищанка, вул. Українська, 23 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0980200525 0988900930 156. с. Винятинці, вул. Центральна,6 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0977189931 157. с. Городок, вул. Повстанська, Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0668824537 158. с. Дзвиняч, вул. Павліни Сохацької, 2 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0688870678 159. с. Добрівляни, Добрвівлянська, 10А Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0975908287 160. с. Дунів, вул. Центральна, 2 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0986346885 161. с. Дуплиська, вул. Вереснева,12 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0635469911 162. с. Зелений Гай, вул. Шевченка,1а Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0971662628 163. с. Зозулинці, вул. Шевченка,96 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0986626342 164. с. Іване-Золоте, вул. Шевченка,2 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0678487291 165. с. Касперівці, вул. Горука,3 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0962570181 166. с. Колодрібка, вул. Жаберівка,54 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0979217480 167. с. Новосілка, вул. Центральна, 36 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0974407704 168. с. Синьків, вул. Центральна,6 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0975518327 169. с. Торське, вул. Центральна, 29 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0966839655 170. с. Угриньківці, вул. Шевченка,24 Адміністративна будівля Заліщицька територіальна громада 0731487288 0639297846 171. КНП «Золотопотіцька міська лікарня» смт. Золотий Потік, вул.Л.Українки,77 Золотопотіцька територіальна громада 0673509865 172. ФАП с. Возилів, вул. Т.Шевченка,4 Возилівський старостинський округ Золотопотіцька територіальна громада 0987923925 173. ФАП с. Костільники, вул. Макухова,12 Костільницький старостинський округ Золотопотіцька територіальна громада 0671731552 174. ФАП с. Космирин, вул.Т.Шевченка,32 Космиринський старостинський округ 0978538574 175. ФАП с.Миколаївка, вул.Центральна,37 Миколаївський старостинський округ Золотопотіцька територіальна громада 0989243167 176. ФАП с. Скоморохи, вул. Центральна,34 Скомороський старостинський округ Золотопотіцька територіальна громада 0675684320 177. ФАП с. Соколів, вул. І.Франка,86 Соколівський старостинський округ Золотопотіцька територіальна громада 0971238496 178. ФАП с.Сновидів, вул.Центральна,31 Сновидівський старостинський округ Золотопотіцька територіальна громада 0972951444 179. ФАП с.Стінка, вул.Центральна,26 Стінківський старостинський округ Золотопотіцька територіальна громада 0988363240 180. Адміністративний будинок територіальної громади, с. Іване-Пусте, вул. Шевченка, 65 Іване-Пустенська територіальна громада 0354145661 181. Пробіжнянська АЗПСМ с. Пробіжна вул. Церковна, 4 Комунальна власність громади Колиндянська територіальна громада 0989235298 182. м. Копичинці вул. Шевченка, 108 Медичний заклад Копичинецька територіальна громада 0673969101 183. с. Гадинківці вул. Шевченка, 1 Приміщення сільської ради Копичинецька територіальна громада 0967783675 184. с. Котівка вул. Шевченка, 129 Приміщення сільської ради Копичинецька територіальна громада 0977671265 185. с. Оришківці вул. Грушевського, 26 Приміщення сільської ради Копичинецька територіальна громада 0968531585 186. с. Яблунів вул. Героїв Майдану, 1а Приміщення сільської ради Копичинецька територіальна громада 0977974785 187. с. Сухостав вул. Заньковецької, 4 Приміщення сільської ради Копичинецькатериторіальна громада 0680548531 188. с. Тудорів вул. Центральна, 10 Приміщення сільської ради Копичинецька територіальна громада 0688295265 189. МПК смт.Коропець, вул. М. Каганця, буд.40 А Комунальна власність громади Коропецька територіальна громада 0355547550 190. Мельниця – Подільська КЛ, смт. Мельниця – Подільська, вул.Незалежності, 24 Комунальна власність громади Мельнице-Подільська територіальна громада 0354141444 191. с. Заболотівка, вул. Л. Українки, 3 Нагірянська сільська рада 0677081556 192. с. Капустинці, вул. Центральна,20 Нагірянська сільська рада 0973819045 193. с. Милівці, вул. Котляревського, 5 Нагірянська сільська рада 0987270976 194. с. Мухавка, вул. Грушевського,6а Нагірянська сільська рада 0976110820 195. с. Сосулівка, вул. Л. Українки, 4 Нагірянська сільська рада 0680848751 196. с. Стара Ягільниця, вул. М. Коцюлима, 1 Нагірянська сільська рада 0968375728 197. с. Улашківці, вул. Незалежності, 2 Нагірянська сільська рада 0977114412 198. с. Шульганівка, вул. Шевченка, 67 Нагірянська сільська рада 0683390383 199. с. Ягільниця, вул. Промислова, 6 Нагірянська сільська рада 0673242916 200. сел. Нагірянка, вул. О. Кобилянської, 5 Нагірянська сільська рада 0673521628 201. с. Буряківка, вул. Українська, 154а Буряківський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0966389440 202. с. Ворвулинці, вул. І. Франка, 6 Ворвулинський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0678569575 203. с. Головчинці, вул. Головна, 182 Головчинський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0974436609 204. с. Дорогичівка, вул. Українська, 6а Дорогичівський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0964766655 205. с. Кошилівці, вул. Незалежності, 35 Кошилівський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0969492324 206. с. Лисівці, вул. Церковна, 1 Лисівський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0988209735 207. с. Литячі, вул.Шкільна, 3 Литячівський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0961187101 208. с. Нирків, вул.Шевченка, 3 Нирківський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0988408432 209. с. Поділля, вул. Галицька, 84а Подільський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0961063175 210. с. Свидова, вул.Грушевського,12 Свидівський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0676734899 211. с. Солоне, вул. Лесі Українки, 31 Солоненський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0669771114 212. с. Устечко, вул.Галицька, 34 Устечківський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0988783626 213. с. Хмелева, вул.Центральна, 94 Хмелівський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0688425265 214. с. Шипівці, вул. Шевченка, 33 Шипівецький старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0978349909 215. с. Шутроминці, вул. Івана Франка,7 Шутроминський старостинський округ Скала-Подільська територіальна громада 0688179633 216. КНП «Трибухівський центр ПМСД» Трибухівської сільської ради с. Трибухівці, вул. Горішня,46 Трибухівська сільська рада рада (с. Трибухівці) 217. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Пилява, вул. Центральна, 70 Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ) 218. Фельдшерський пункт с. Новоставці, вул. Центральна, 95 Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ) 219. Фельшерський пункт с. Мартинівка, вул. Войтихівка, 75 Трибухівська сільська рада (Пилявський старостинський округ) 220. Фельшерський пункт с. Пишківці, вул. Шевченка, 87 Трибухівська сільська рада (Пишківський старостинський округ) 221. Фельшерський пункт с. Медведівці, вул. Центральна Бічна, 1 Трибухівська сільська рада (Медведівський старостинський округ) 222. Фельшерський пункт с. Цвітова, вул. Ринок, 16 Трибухівська сільська рада (Цвітівський старостинський округ) 223. Будинок культури, м. Хоростків, вул. Б. Лепкого, 1 Хоростківська територіальна громада 0672850511 224. Міський будинок культури, м. Хоростків, вул. Івасюка Хоростківська територіальна громада 0672850511 225. м. Чортків, вул. Сонячна, 7 КП «Чортків дім» Чортківська територіальна громада (03552) 2 08 94 (03552) 2 35 72 226. с. Пастуше Адміністративний будинок Пастушівського округу, Чортківська територіальна громада 0966765707 227. с. Горішня Вигнанка Адміністративний будинок Горішньовигнанського старостинського округу Чортківська територіальна громада 0976412510 228. с. Росохач Амбулаторія Чортківська територіальна громада 0685874827 229. с. Біле Амбулаторія Чортківська територіальна громада 0975045831 230. с. Скородинці Амбулаторія Чортківська територіальна громада 0977219448 231. с. Бичківці ФАП Чортківська територіальна громада 0986467610