На Тернопільщині авто врізалося в огорожу: водій загинув

У Чортківському районі поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув 71-річний чоловік.

Як повідомляють правоохоронці, аварія сталася в селі Шершенівка Більче-Золотецької громади. За попередніми даними, під час руху водію раптово стало погано за кермом, унаслідок чого він втратив керування автомобілем та допустив зіткнення з огорожею і нежитловою будівлею. Чоловік загинув на місці події.

За фактом ДТП проводиться перевірка. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.