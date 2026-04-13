10:26 | 13.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Кременці змінять графік транспорту та запустять додатковий маршрут до кладовища

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , , ,

13 квітня 2026 року у Кременці міський громадський транспорт курсуватиме за розкладом вихідного дня.

У Провідну неділю, 19 квітня, додатково курсуватиме автобус за маршрутом: Цукровий завод – Корнії – кладовище Калинівка.
Передбачено кілька рейсів упродовж дня в обох напрямках.

🔹 Відправлення з Цукрового заводу:
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

🔹 Відправлення з Калинівки:
09:30, 10:30, 11:35, 12:30, 13:30, 14:30

Мешканців просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *