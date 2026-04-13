У Кременці змінять графік транспорту та запустять додатковий маршрут до кладовища
13 квітня 2026 року у Кременці міський громадський транспорт курсуватиме за розкладом вихідного дня.
У Провідну неділю, 19 квітня, додатково курсуватиме автобус за маршрутом: Цукровий завод – Корнії – кладовище Калинівка.
Передбачено кілька рейсів упродовж дня в обох напрямках.
🔹 Відправлення з Цукрового заводу:
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
🔹 Відправлення з Калинівки:
09:30, 10:30, 11:35, 12:30, 13:30, 14:30
Мешканців просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.