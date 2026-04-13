У Кременці змінять графік транспорту та запустять додатковий маршрут до кладовища

13 квітня 2026 року у Кременці міський громадський транспорт курсуватиме за розкладом вихідного дня.

У Провідну неділю, 19 квітня, додатково курсуватиме автобус за маршрутом: Цукровий завод – Корнії – кладовище Калинівка.

Передбачено кілька рейсів упродовж дня в обох напрямках.

🔹 Відправлення з Цукрового заводу:

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

🔹 Відправлення з Калинівки:

09:30, 10:30, 11:35, 12:30, 13:30, 14:30

Мешканців просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.