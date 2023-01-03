09:41 | 3.01.2023
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В Тернополі через ДТП травмувались троє дітей та один дорослий

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 січня на об’їзній дорозі м. Тернополя. Орієнтовно о 19.30 годин, поблизу ТРЦ «Подоляни» не розминулись «BMW» та «Renault Trafic».

Внаслідок аварії травмувались водій «BMW» та троє дітей, які перебували в мікроавтобусі. 20-річного водія, з забоями різних частин тіла, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги. Діти, серед яких одна тернополянка та двоє жителів Хмельниччини, були госпіталізовані в Тернопільську обласну дитячу комунальну лікарню.

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