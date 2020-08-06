На Тернопільщині автомобіль впав на чоловіка

65-річний чоловік потрапив до лікарні з важкими травмами, які отримав під час ремонту автомобіля. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Медики оцінюють стан пацієнта як стабільно важкий. А все через бажання чоловіка самостійно відремонтувати старенький Запорожець, нехтуючи всіма правилами безпеки.

До співробітників Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих медиків про те, що доставлено 65-річного жителя райцентру з важкими травмами. Як з’ясувалося, потерпілий отримав їх під час ремонту автівки.

Зі слів очевидців нещастя, майстер поставив на колоди старе авто й забрався під нього. В який момент груда металу зісковзнула з ненадійних підставок й впала на чоловіка. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.