На Тернопільщині близько 12 тисяч осіб отримали по 8000

Майже 12 тисяч осіб отримали по 8000 гривень у зв’язку з посиленням карантинних обмежень на період з 8 по 24 січня

У зв’язку з посиленням карантинних обмежень на період з 8 по 24 січня наймані працівники та фізичні особи підприємці могли звернутися за отриманням матеріальної допомоги.

Заступник голови Тернопільської обласної адміністрації Ігор Гайдук зазначив, що станом на 31 грудня 2020 року за матеріальними виплатами звернулося 8826 фізичних осіб-підприємців та 7406 найманих працівників, з яких 6711 фізичних осіб-підприємців та 5086 найманих працівників вже отримали одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8000 гривень.

«Окрім того, хочу нагадати, що минулого року виплачувалася допомога на дітей для фізичних осіб-підприємців. 2.8 тис. підприємців отримали допомогу на загальну суму 41.3 млн гривень. Дітям до 6 років виплачували по 1779 гривень, а дітям від 6 до 10 по 2218 гривень. Ми з розумінням ставимося, до потреб не тільки підприємців, а і їхніх дітей», – зазначив Ігор Гайдук.

Також у 2020 році було виплачено одноразову матеріальну допомогу 157 роботодавцям на 2015 працівників на загальну суму 8.8 млн грн. В додаток до цього одноразову компенсацію єдиного соціального внеску для суб’єктів господарювання. 65 суб’єктам господарювання компенсовано сплату ЄСВ на загальну суму 2.7 млн грн.