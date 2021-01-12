10:40 | 12.01.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

12 січня: 83 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області

Irena 0 Views Прокоментуй!

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 2 (чоловік 86 р. Борщівський район с. Королівка, чоловік 65 р. Тернопільський район смт Великі Бірки)

🔺одужало – 230 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 634

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 35325 осіб;
🔺одужало – 31838 осіб;
🔺летальних випадків – 487 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9829 (8235 одужало, 113 летальних);
– Бережанський район – 1820 (1678 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1652 (1520 одужало, 31 летальних);
– Бучацький район – 1275 (1189 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1718 (1620 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1515 (1400 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1746 (1542 одужало, 25 летальних);
– Зборівський район – 792 (754 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1057 (958 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2040 (1851 одужало, 33 летальних);
– Лановецький район – 912 (877 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1171 (1117 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1416 (1315 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 478 (458 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1412 (1317 одужало, 30 летальних);
– Тернопільський район – 2999 (2630 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2381 (2316 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1112 (1061 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (45 осіб)

⭕️Бережанський район (0 особи)

⭕️Борщівський район (6 осіб):

• м. Борщів – 2

• смт Мельниця-Подільська – 1

• с. Більче-Золоте – 1

• с. Латківці – 2

⭕️Бучацький район (1 особа):

• с. Медведівці – 1

⭕️Гусятинський район (0 осіб):

⭕️Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики – 2

⭕️Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 2

⭕️Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 1

• смт Залізці – 2

• с. Озерна – 1

• с. Загір’я – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козлів – 2

• с. Вікторівка – 1

⭕️Кременецький район (6 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Сапанів – 1

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Молотків – 1

• с. Нападівка – 1

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (0 осіб)

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Байківці – 1

⭕️Чортківський район (0 осіб)

⭕️Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Стіжок – 1

• с. Тилявка – 1

• с. Залісці – 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *