12 січня: 83 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (чоловік 86 р. Борщівський район с. Королівка, чоловік 65 р. Тернопільський район смт Великі Бірки)
одужало – 230 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 634
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (45 осіб)
Бережанський район (0 особи)
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Латківці – 2
Бучацький район (1 особа):
• с. Медведівці – 1
Гусятинський район (0 осіб):
Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 2
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 2
Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 1
• смт Залізці – 2
• с. Озерна – 1
• с. Загір’я – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козлів – 2
• с. Вікторівка – 1
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Молотків – 1
• с. Нападівка – 1
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (0 осіб)
Підгаєцький район (0 осіб)
Теребовлянський район (0 осіб)
Тернопільський район (3 особи):
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Байківці – 1
Чортківський район (0 осіб)
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Стіжок – 1
• с. Тилявка – 1
• с. Залісці – 1