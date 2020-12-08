На Тернопільщині браконьєр незаконно вполював козулю

Порушення правил полювання, яке мало наслідком незаконного добування тварини (козулі), зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області 6 грудня 2020 року у мисливських угіддях Підволочиської РО УТМР у ході проведення рейду по боротьбі з браконьєрством в частині охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу та біоресурсів. Мисливець полював без належного на те дозволу (ліцензії) та за межами визначених йому для полювання мисливських угідь.