Університетська лікарня в Тернополі отримає обладнання для телемедицини за 5,2 млн грн

Комунальне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Сервіс Тернопілля» підписало договір із ТОВ «Компанія Tredex» на закупівлю системи телемедицини. Сума договору становить 5,28 млн грн, про це стало відомо із сайту публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю провели за спрощеною процедурою звітування, оскільки придбання такого товару передбачене постановою Кабінету Міністрів, і використовується для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Комунальне підприємство «ВКФ «Сервіс Тернопілля» засноване Тернопільською облрадою. Як пояснив юрист і уповноважена особа комунального підприємства Микола Федоров обладнання закуплять і передадуть у Тернопільську університетську лікарню, яка також підпорядковується облраді. Саме тут буде облаштовано центр телемедицини.

Телемедицина — це напрямок, що застосовуються при наданні медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку. Він затребуваний у віддалених районах або сільській місцевості. Лікарі обмінюються даними та показниками діагностики для фахової вузькопрофільної консультації та точного результату.

«Обладнання, яке ми придбаємо, потрібне для амбулаторій. Вони будуть робити скринінг хворих і передавати інформацію в центр для того, щоб якомога швидше із меншими ризиками провести лікування» — пояснив Микола Федоров.

У договорі зазначено, що придбають 19 портативних діагностичних медичних систем. Окрім програмного комплексу, туди будуть входити прибори для моніторингу життєвоважливих показників, електрокардіографи, спірометри (прилади для вимірювання об’єму легенів) тощо. Вартість одного такого комплекту — 94 тис. грн.

Також куплять портативну діагностичну система для збору інформації про фізіологічні параметри організму пацієнта із хмарним сервісом за 2,9 млн грн та устаткування для зв’язку.

ТОВ «Компанія Tredex» зареєстрована у Харкові і в рівних частках належить Олександру Крамаренку, Леоніду Павлютіну та Роману Павловичу. Згідно з інформацією, вказаною на сайті фірма сама розробляє комп’ютерні діагностичні системи.

З початку року «Компанія Tredex» підписала 6 договорів на 6,63 млн грн.