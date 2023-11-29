На Тернопільщині брат вбив брата

На Тернопільщині під час сварки брат вбив рідного брата. Нещастя трапилося 27 листопада. Сусіди родичів стверджують, що конфлікти між чоловіками були систематичними, оскільки вони обоє зловживали спиртними напоями. Жили брати поруч – один в будинку батьків, а інший – в літній кухні.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілий ще вранці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вибив вікна у будинку та кричав. 67-річний родич вийшов і прогнав дебошира. Такі суперечки тривали впродовж дня. Черговий конфлікт розпочався близько 16:00 і завершився летально.

Старший брат, аби заспокоїти молодшого, якому було 64 роки, вбив його. Про нещастя повідомив сестру, яка мешкала в іншому селі. Жінка приїхала, побачила бездиханне тіло брата та викликала поліцію.

Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Він у скоєному зізнався. Чоловікові уже оголосили підозру згідно зі статтею 115 (умисне вбивство) ККУ. Триває розслідування.