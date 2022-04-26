У Тернополі надлишок грошей? Влада хоче побудувати спортмайданчик за 1,5 млрд. грн.

1 684 560 430 грн. Тернопільська міська рада витратить на спортивний майданчик.

Так, після двох місяців війни. Так, після мільйонів переселенців. Так, Тернопіль витратить півтори мільярди на спортивний майданчик. Ну бо, а хулі, – пише Катерина Кондратюк у мережі Фейсбук.