У Тернополі надлишок грошей? Влада хоче побудувати спортмайданчик за 1,5 млрд. грн.
Тернопільська міська рада хоче витратити 1 684 560 430 грн. на спортивний майданчик . Відповідне оголошення про пошук виконавців робіт з’явилося на сайті “Прозорро”.
- 1 684 560 430 грн. Тернопільська міська рада витратить на спортивний майданчик.Так, після двох місяців війни. Так, після мільйонів переселенців. Так, Тернопіль витратить півтори мільярди на спортивний майданчик. Ну бо, а хулі, – пише Катерина Кондратюк у мережі Фейсбук.
Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради