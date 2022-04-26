12:04 | 26.04.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі надлишок грошей? Влада хоче побудувати спортмайданчик за 1,5 млрд. грн.

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільська міська рада хоче витратити 1 684 560 430 грн. на спортивний майданчик . Відповідне оголошення про пошук виконавців робіт з’явилося на сайті “Прозорро”.

  • 1 684 560 430 грн. Тернопільська міська рада витратить на спортивний майданчик.
    Так, після двох місяців війни. Так, після мільйонів переселенців. Так, Тернопіль витратить півтори мільярди на спортивний майданчик. Ну бо, а хулі, – пише Катерина Кондратюк у мережі Фейсбук.

Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради 

 
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *