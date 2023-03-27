17:25 | 27.03.2023
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На Тернопільщині було дві спроби суїциду: одна людина померла

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В п’ятницю, 24 березня, на Тернопільщині двоє людей вирішили покінчити з власним життям.

Перший випадок стався в с. Підлісці Кременецької територіальної громади. Близько 06.00 годин на території власного домогосподарства, жінка знайшла повішаним свого сина. Чоловікові було 39 років.

Близько 15.00 годин в Чортківську лікарню, з діагнозом «Спроба суїциду, колоторізана рана в ділянці грудної клітки, алкогольне сп’яніння», був госпіталізований 49-річний житель с. Шманьківчики Чортківської територіальної громади. На разі, життю чоловіка ніщо не загрожує. 

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