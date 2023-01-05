На Тернопільщині через ДТП травмувались двоє пішоходів

Вчора, 4 січня, на Тернопільщині стались дві дорожньо-транспортні пригоди, пов’язані з наїздом транспортних засобів на пішоходів. Обидві події трапились майже одночасно, близько 07.30 годин ранку в с. Смиківці та в м. Тернополі.

У с. Смиківці, під колеса мікроавтобуса «Ford Transit» потрапив 39-річний тернополянин, а в центрі Тернополя, водій автомобіля «Daewoo Lanos», що рухався по вул. Руська, скоїв наїзд на 56-річну місцеву жительку.

Обох потерпілих, з ушкодженнями середнього ступеня важкості, госпіталізовано в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.