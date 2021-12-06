На Тернопільщині через небайдужих людей пенсіонер залишився живим

Нещасний випадок стався 4 грудня в лісопосадці, що неподалік с. Залісся Чортківського району. Близько 10.00 годин випадковий перехожий побачив чоловіка, який лежав на землі та ще й без верхнього одягу.

Викликані до місця події медики встановили, що у потерпілого загальне переохолодження організму та госпіталізували його в реанімаційне відділення КНП «Чортківська ЦМЛ». Як з’ясувалось, потерпілий – 63-річний місцевий житель

Варто зазначити, що на вулиці в цей час була мінусова температура і якби випадковий перехожий не проявив пильності та милосердя, хто зна чи вижила б ця людина.

Редакція «Погляду» звертається до жителів області з проханням не бути байдужими та надає рекомендації, що робити у подібних випадках і як правильно чинити, коли є загроза як коронавірусу, так і туберкульозу:

Підходити до людини впритул не обов’язково. Достатньо відстані до одного метру, аби запитати, що людину турбує.

Незалежно від того, чи людина лежить на снігу в стані алкогольного сп’яніння, чи їй стало погано – підійдіть, запитайте. Можливо, у ті хвилини, якраз ВАША допомога врятувала б життя.

Якщо людина спілкується, адекватно відповідає на запитання, ні на що не скаржиться, їй просто немає куди йти і вона змерзла – достатньо, якщо є змога, відвести чи відвезти людину до притулку.