На Тернопільщині знайшли збитий американський літак

У Тернопільській області знайшли збитий американський літак.

У Facebook-групі “Хобі пошук з металошукачем!” опублікували матеріал про розкопки.

“Мета була знайти залишки літака на приватному подвір’ї. Зверху все в малих уламках, але чуйка підказала, що щось вагоме на глибині”, – йдеться у повідомленні.

Встановили, що деталі належать американському літаку “Аерокобра”. Припускають, що він розбився 1944 року під час Сандомирської операції.

“Є номер літака, значить визначимо і екіпаж і, можливо, хронологію подій цього дня”, – додали дослідники.

Музей загиблих літаків розпочав роботу наприкінці жовтня 2020-го на околиці села Хоросно – за 18 км на південь від Львова. Його облаштував на своїй земельній ділянці голова ГО “Пошук літаків в Україні” Андрій Риштун. З волонтерами шукає на території України залишки машин періоду Другої світової війни. За інф. Газета