23:51 | 16.12.2024
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На Тернопільщині через негоду споживачі Гусятинського, Борщівського, Збаразького та Підволочиського районів без електроенергії

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Сьогодні, 16 грудня, на Тернопільщині внаслідок сильних поривів вітру та негоди, відбулось аварійне відключення електроліній 10 кВ. Внаслідок чого були знеструмлені споживачі Гусятинського, Борщівського, Збаразького, Підволочиського районів електромереж.

⚡️Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання усіх споживачів.

📲Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номером кол-центру 0-800-50-90-40.

🛡️Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади АТ”ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО “.

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