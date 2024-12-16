На Тернопільщині через негоду споживачі Гусятинського, Борщівського, Збаразького та Підволочиського районів без електроенергії

Сьогодні, 16 грудня, на Тернопільщині внаслідок сильних поривів вітру та негоди, відбулось аварійне відключення електроліній 10 кВ. Внаслідок чого були знеструмлені споживачі Гусятинського, Борщівського, Збаразького, Підволочиського районів електромереж.



Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання усіх споживачів.



Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номером кол-центру 0-800-50-90-40.



Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади АТ”ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО “.

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