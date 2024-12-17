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У Харкові пройшла церемонія вручення першої Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій»

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14 грудня у Харкові пройшла церемонія вручення першої Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій». Відзнака започаткована у 2024 році та вручалась у 14 номінаціях.
Засновником виступив онлайн-кінотеатр КіноБути (https://cinever.com.ua), платформа, яка пропонує для вільного перегляду фільми та програми, створені дітьми зі всієї України.

Співорганізатор: Харківська державна академія дизайну та мистецтв. Партнери: Національна спілка кінематографістів України, Спілка кінокритиків України.

До складу журі кінопремії увійшли фахівці та експерти у галузі кіномистецтва, керівники та учні дитячих студій, а також глядачі онлайн-кінотеатру КіноБути.

Загалом цього року за перемогу змагались автори 55 ігрових, документальних та анімаційних фільмів з 14 регіонів України.



Вітаємо володарів Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій» – 2024!

v Найкращий ігровий фільм

«Мені 13», Зразковий художній колектив студії дитячого телебачення “MÓW PRODUCTION”, м.Харків, керівники: Тетяна Курукіна, Євгеній Лихошерст, Марія Войтенко

v Найкращий документальний фільм
v Найкращий анімаційний фільм

«Забаганки Рудика», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»

v Найкраща режисерська робота (Премія імені Володимира Денисенка)

Софія Попович, Олександр Раренко

фільм «Турецьке золото Хотина», Творча студія CoolKids, м.Хотин Чернівецької обл., керівник: Тетяна Федоруца

v Найкраща операторська робота

Анна Самолюк

фільм «На русалчин на Великдень», Фольклорний колектив “Веретенце”, Миколаївська обл., керівник: Олександр Пархоменко

v Найкращий сценарій

Анна Соловйова

фільм «Обережно Фантазія», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»

v Найкращий монтаж

Родіон Шаптала

фільм «Обережно Фантазія», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»

v Найкраща жіноча роль

Марія Древаль

фільм «Мені 13», Зразковий художній колектив студії дитячого телебачення “MÓW PRODUCTION”, м.Харків, керівники: Тетяна Курукіна, Євгеній Лихошерст, Марія Войтенко

v Найкраща чоловіча роль

Володимир Лещенко

фільм «Голос», кіностудія “Фастів Фільм”, Київська обл., керівник: Сергій Гордєєв

v Найкраща жіноча роль другого плану

Маргарита Невзорова

фільм «В одному ліцеї на півночі міста», кіностудія “Фастів Фільм”, Київська обл., керівник: Сергій Гордєєв


v Премія «Відкриття року»

Ксенія Жолудь

студентка першого курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (режисура ігрового кіно), фільм «Кордони»

v Премія «Вперше на екрані»

Меліса Білюк

фільм «Сірі бджоли», реж. Дмитро Мойсеєв

v Премія «Аніма-Коло»

Анімаційна студія “КВА”

село Зазим’я Київської обл., керівник: Інна Петровська

v Премія за внесок у розвиток українського дитячого кіно та кіноосвіти

Олександр Бражник

директор Центру науково-технічної творчості у м. Малин Житомирської області



Член журі кінопремії, голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас прокоментував нагородження; “Організатори переконані, що кінопремія «Сонячний гербарій» — це пульс нового покоління, яке своїми роботами говорить про світ, що бачить крізь об’єктив. Це голос покоління, яке росте у непрості часи, але зберігає в серці дитинство, любов, світло і віру. Саме тут народжуються ті, хто завтра стане обличчям світового екрану. Тому маємо вистояти та перемогти. А ще ми маємо все запам’ятати. Кожну подію. А головне – кожну людину, яка наближає день, коли закінчиться війна. І не тільки на фронті, а й в тилу. Маємо боротися сьогодні і водночас працювати для майбутнього. Мусимо плекати нові дерева, щоб відчути власні коріння, котрі не дадуть впасти за жодних обставин”.
 
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