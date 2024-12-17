У Харкові пройшла церемонія вручення першої Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій»





Член журі кінопремії, голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас прокоментував нагородження; “Організатори переконані, що кінопремія «Сонячний гербарій» — це пульс нового покоління, яке своїми роботами говорить про світ, що бачить крізь об’єктив. Це голос покоління, яке росте у непрості часи, але зберігає в серці дитинство, любов, світло і віру. Саме тут народжуються ті, хто завтра стане обличчям світового екрану. Тому маємо вистояти та перемогти. А ще ми маємо все запам’ятати. Кожну подію. А головне – кожну людину, яка наближає день, коли закінчиться війна. І не тільки на фронті, а й в тилу. Маємо боротися сьогодні і водночас працювати для майбутнього. Мусимо плекати нові дерева, щоб відчути власні коріння, котрі не дадуть впасти за жодних обставин”.