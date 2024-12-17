У Харкові пройшла церемонія вручення першої Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій»
14 грудня у Харкові пройшла церемонія вручення першої Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій». Відзнака започаткована у 2024 році та вручалась у 14 номінаціях.
Засновником виступив онлайн-кінотеатр КіноБути (https://cinever.com.ua), платформа, яка пропонує для вільного перегляду фільми та програми, створені дітьми зі всієї України.
Співорганізатор: Харківська державна академія дизайну та мистецтв. Партнери: Національна спілка кінематографістів України, Спілка кінокритиків України.
До складу журі кінопремії увійшли фахівці та експерти у галузі кіномистецтва, керівники та учні дитячих студій, а також глядачі онлайн-кінотеатру КіноБути.
Загалом цього року за перемогу змагались автори 55 ігрових, документальних та анімаційних фільмів з 14 регіонів України.
Вітаємо володарів Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій» – 2024!
v Найкращий ігровий фільм
«Мені 13», Зразковий художній колектив студії дитячого телебачення “MÓW PRODUCTION”, м.Харків, керівники: Тетяна Курукіна, Євгеній Лихошерст, Марія Войтенко
v Найкращий документальний фільм
v Найкращий анімаційний фільм
«Забаганки Рудика», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
v Найкраща режисерська робота (Премія імені Володимира Денисенка)
Софія Попович, Олександр Раренко
фільм «Турецьке золото Хотина», Творча студія CoolKids, м.Хотин Чернівецької обл., керівник: Тетяна Федоруца
v Найкраща операторська робота
Анна Самолюк
фільм «На русалчин на Великдень», Фольклорний колектив “Веретенце”, Миколаївська обл., керівник: Олександр Пархоменко
v Найкращий сценарій
Анна Соловйова
фільм «Обережно Фантазія», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
v Найкращий монтаж
Родіон Шаптала
фільм «Обережно Фантазія», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
v Найкраща жіноча роль
Марія Древаль
фільм «Мені 13», Зразковий художній колектив студії дитячого телебачення “MÓW PRODUCTION”, м.Харків, керівники: Тетяна Курукіна, Євгеній Лихошерст, Марія Войтенко
v Найкраща чоловіча роль
Володимир Лещенко
фільм «Голос», кіностудія “Фастів Фільм”, Київська обл., керівник: Сергій Гордєєв
v Найкраща жіноча роль другого плану
Маргарита Невзорова
фільм «В одному ліцеї на півночі міста», кіностудія “Фастів Фільм”, Київська обл., керівник: Сергій Гордєєв
v Премія «Відкриття року»
Ксенія Жолудь
студентка першого курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (режисура ігрового кіно), фільм «Кордони»
v Премія «Вперше на екрані»
Меліса Білюк
фільм «Сірі бджоли», реж. Дмитро Мойсеєв
v Премія «Аніма-Коло»
Анімаційна студія “КВА”
село Зазим’я Київської обл., керівник: Інна Петровська
v Премія за внесок у розвиток українського дитячого кіно та кіноосвіти
Олександр Бражник
директор Центру науково-технічної творчості у м. Малин Житомирської області
Член журі кінопремії, голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас прокоментував нагородження; “Організатори переконані, що кінопремія «Сонячний гербарій» — це пульс нового покоління, яке своїми роботами говорить про світ, що бачить крізь об’єктив. Це голос покоління, яке росте у непрості часи, але зберігає в серці дитинство, любов, світло і віру. Саме тут народжуються ті, хто завтра стане обличчям світового екрану. Тому маємо вистояти та перемогти. А ще ми маємо все запам’ятати. Кожну подію. А головне – кожну людину, яка наближає день, коли закінчиться війна. І не тільки на фронті, а й в тилу. Маємо боротися сьогодні і водночас працювати для майбутнього. Мусимо плекати нові дерева, щоб відчути власні коріння, котрі не дадуть впасти за жодних обставин”.
Засновником виступив онлайн-кінотеатр КіноБути (https://cinever.com.ua), платформа, яка пропонує для вільного перегляду фільми та програми, створені дітьми зі всієї України.
Співорганізатор: Харківська державна академія дизайну та мистецтв. Партнери: Національна спілка кінематографістів України, Спілка кінокритиків України.
До складу журі кінопремії увійшли фахівці та експерти у галузі кіномистецтва, керівники та учні дитячих студій, а також глядачі онлайн-кінотеатру КіноБути.
Загалом цього року за перемогу змагались автори 55 ігрових, документальних та анімаційних фільмів з 14 регіонів України.
Вітаємо володарів Національної дитячої кінопремії «Сонячний гербарій» – 2024!
v Найкращий ігровий фільм
«Мені 13», Зразковий художній колектив студії дитячого телебачення “MÓW PRODUCTION”, м.Харків, керівники: Тетяна Курукіна, Євгеній Лихошерст, Марія Войтенко
v Найкращий документальний фільм
v Найкращий анімаційний фільм
«Забаганки Рудика», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
v Найкраща режисерська робота (Премія імені Володимира Денисенка)
Софія Попович, Олександр Раренко
фільм «Турецьке золото Хотина», Творча студія CoolKids, м.Хотин Чернівецької обл., керівник: Тетяна Федоруца
v Найкраща операторська робота
Анна Самолюк
фільм «На русалчин на Великдень», Фольклорний колектив “Веретенце”, Миколаївська обл., керівник: Олександр Пархоменко
v Найкращий сценарій
Анна Соловйова
фільм «Обережно Фантазія», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
v Найкращий монтаж
Родіон Шаптала
фільм «Обережно Фантазія», Анімаційна майстерня Вікторії Панко комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка»
v Найкраща жіноча роль
Марія Древаль
фільм «Мені 13», Зразковий художній колектив студії дитячого телебачення “MÓW PRODUCTION”, м.Харків, керівники: Тетяна Курукіна, Євгеній Лихошерст, Марія Войтенко
v Найкраща чоловіча роль
Володимир Лещенко
фільм «Голос», кіностудія “Фастів Фільм”, Київська обл., керівник: Сергій Гордєєв
v Найкраща жіноча роль другого плану
Маргарита Невзорова
фільм «В одному ліцеї на півночі міста», кіностудія “Фастів Фільм”, Київська обл., керівник: Сергій Гордєєв
v Премія «Відкриття року»
Ксенія Жолудь
студентка першого курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (режисура ігрового кіно), фільм «Кордони»
v Премія «Вперше на екрані»
Меліса Білюк
фільм «Сірі бджоли», реж. Дмитро Мойсеєв
v Премія «Аніма-Коло»
Анімаційна студія “КВА”
село Зазим’я Київської обл., керівник: Інна Петровська
v Премія за внесок у розвиток українського дитячого кіно та кіноосвіти
Олександр Бражник
директор Центру науково-технічної творчості у м. Малин Житомирської області
Член журі кінопремії, голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас прокоментував нагородження; “Організатори переконані, що кінопремія «Сонячний гербарій» — це пульс нового покоління, яке своїми роботами говорить про світ, що бачить крізь об’єктив. Це голос покоління, яке росте у непрості часи, але зберігає в серці дитинство, любов, світло і віру. Саме тут народжуються ті, хто завтра стане обличчям світового екрану. Тому маємо вистояти та перемогти. А ще ми маємо все запам’ятати. Кожну подію. А головне – кожну людину, яка наближає день, коли закінчиться війна. І не тільки на фронті, а й в тилу. Маємо боротися сьогодні і водночас працювати для майбутнього. Мусимо плекати нові дерева, щоб відчути власні коріння, котрі не дадуть впасти за жодних обставин”.