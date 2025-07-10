На Тернопільщині через негоду знеструмлено десятки населених пунктів

У середу, 10 липня, на території Тернопільської області внаслідок несприятливих погодних умов сталися аварійні відключення електроліній напругою 10 кВ. Через це частково знеструмлено споживачів у восьми районах електричних мереж.

За оперативною інформацією, станом на 8:00 без електропостачання залишалися повністю 12 населених пунктів, ще 38 — частково.

Аварійно-ремонтні бригади АТ “Тернопільобленерго” працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

📞 У разі виявлення пошкоджень електромереж закликають негайно повідомляти Кол-центр за номером 0-800-40-90-40.

‼️ Також енергетики просять організувати охорону місця обриву проводу, щоб уникнути доступу сторонніх осіб до моменту прибуття оперативної бригади.

АТ “Тернопільобленерго” закликає мешканців області бути обачними, дотримуватись правил електробезпеки та не наближатися до обірваних ліній електропередач.