На Тернопільщині чергова жертва морозів: чоловік замерз в полі

Сильні морози, що тримаються останнім часом на території області, завдали непоправних втрат. Так, лише за останніх сім днів, жертвами холодів стали п’ятеро жителів Тернопільщини. На жаль, троє з них померли

Останній трагічний випадок стався 26 грудня на території Зборівської громади. Близько 16.00 годин, в полі між селами Футори та Калинівка було знайдено тіло жителя м. Зборів. 34-річний чоловік, за результатами судово-медичної експертизи, помер від загального переохолодження організму.

Загалом з початку 2021 року, внаслідок переохолодження, на Тернопільщині постраждало 48 людей, з них 40 отримали травми та 8 загинули.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає – громадяни, будьте обережні, бережіть своє життя та здоров’я! Не допускайте переохолодження організму. Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями – думка про те, що алкоголь зігріває хибна. Будьте обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Не залишайте дітей без нагляду. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки.