Трагедія на Тернопільщині: біля закинутого будинку знайшли повішеним молодого хлопця

На Тернопіллі 21-річний молодик звів рахунки з життям. Причиною цьому міг стати неоплачений кредит.

Нещастя сталося на межі Кременецького та Шумського районів. Хлопця вже без ознак життя знайшли повішеним біля закинутого будинку.

Та чи дійсно він міг покінчити з життям через кредитний борг достеменно невідомо. Це лише одна з версій. Остаточну причину, яка штовхнула молодого чоловіка на такий страшний крок наразі встановлюють правоохоронці.

Тернополяни