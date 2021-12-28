09:01 | 28.12.2021
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Трагедія на Тернопільщині: біля закинутого будинку знайшли повішеним молодого хлопця

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На Тернопіллі 21-річний молодик звів рахунки з життям. Причиною цьому міг стати неоплачений кредит.

Нещастя сталося на межі Кременецького та Шумського районів. Хлопця вже без ознак життя знайшли повішеним біля закинутого будинку.

Та чи дійсно він міг покінчити з життям через кредитний борг достеменно невідомо. Це лише одна з версій. Остаточну причину, яка штовхнула молодого чоловіка на такий страшний крок наразі встановлюють правоохоронці.

Тернополяни

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