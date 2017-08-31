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На Тернопільщині чоловік-епілептик впав у глибокий басейн

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Біда сталась на території Почаївського вищого професійного училища, технічний працівник якого, внаслідок епілептичного нападу, втратив орієнтацію та впав у басейн. На щастя басейн недіючий, без води, але з глибиною у 3 м.
На допомогу прибули бійці чергового караулу 24-го державного пожежно-рятувального поста, які підняли постраждалого та передали працівникам швидкої допомоги. 54-річного чоловіка з діагнозом «Епілептичний напад, струс головного мозку» госпіталізовано в Почаївську лікарню.

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