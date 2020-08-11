На Тернопільщині чоловік не пускав рятувальників гасити пожежу

Від оперативності та злагодженості пожежно-рятувальних підрозділів безпосередньо залежить життя людей та збереження матеріальних цінностей. Проте, досить важко діяти швидко та скоординовано, коли громадяни перешкоджають роботі рятувальників.

Так, 10 серпня о 21:35 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в с. Настасів Тернопільського району. На вул. Шевченка горіла закинута господарська будівля. Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

До місця події направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час слідування на виклик, на території села рятувальникам перегородив дорогу місцевий мешканець на власному автотранспорті. Чоловік поводився агресивно. На прохання вогнеборців звільнити проїзд, адже вони прибули ліквідовувати пожежу, чоловік не звертав уваги, реагував неадекватно, погрожував та перешкоджав співробітникам ДСНС виконувати їхніх обов’язки.

На щастя, до прибуття чергового караулу місцеві мешканці за допомогою підручних засобів самостійно ліквідували пожежу. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Шановні громадяни, Управління ДСНС України у Тернопільській області звертається до вас із проханням не перешкоджати роботі працівників пожежно-рятувальної служби. Пам’ятайте, що кожна згаяна хвилина – це відібраний шанс на порятунок життя!