Тернопільщина втратила захисника Мирослава Пиховича
Не стихає біль від втрат наших Захисників.
🕯️Знову страшна звістка прийшла в Заліщицьку громаду, повідомляє міська рада.
Обірвалося життя нашого воїна – Мирослава ПИХОВИЧА із с. Синьків.
Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.
🕯️Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.
Світла і Вічна пам’ять Герою!🕯️🇺🇦
⬛Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.