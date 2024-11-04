Тернопільщина втратила захисника Мирослава Пиховича

Не стихає біль від втрат наших Захисників.

🕯️Знову страшна звістка прийшла в Заліщицьку громаду, повідомляє міська рада.

Обірвалося життя нашого воїна – Мирослава ПИХОВИЧА із с. Синьків.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.

🕯️Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

Світла і Вічна пам’ять Герою!🕯️🇺🇦

⬛Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.