20 листопада частина Тернополя буде без води

До уваги тернополян! 20 листопада частина житлового району «Південний» буде без холодної води через аварійно-ремонтні роботи, повідомляє “Тернопільводоканал”.



20 листопада з 9.00 до 17.00 год. буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних споруд за адресами:



вул. Микулинецька (від цукрового заводу до вул. Козацької);

вул. Козацька;

вул. Василя Ярмуша;

вул. Никифора Гірняка;

вул. Шкільна;

пров. Шкільний;

пров. Садовий;

пров. Микулинецький.



Водопостачання також буде призупинене до житлового будинку за адресою вул. Микулинецька, 113, дитячого садочку №11, загальноосвітньої школи №8, бойлерної тепломереж та управління магістральних газопроводів.

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