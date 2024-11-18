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20 листопада частина Тернополя буде без води

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вода

До уваги тернополян! 20 листопада частина житлового району «Південний» буде без холодної води через аварійно-ремонтні роботи, повідомляє “Тернопільводоканал”.

🗓20 листопада з 9.00 до 17.00 год. буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних споруд за адресами:

🔹вул. Микулинецька (від цукрового заводу до вул. Козацької);
🔹вул. Козацька;
🔹вул. Василя Ярмуша;
🔹вул. Никифора Гірняка;
🔹вул. Шкільна;
🔹пров. Шкільний;
🔹пров. Садовий;
🔹пров. Микулинецький.

📌Водопостачання також буде призупинене до житлового будинку за адресою вул. Микулинецька, 113, дитячого садочку №11, загальноосвітньої школи №8, бойлерної тепломереж та управління магістральних газопроводів.

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