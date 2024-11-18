20 листопада частина Тернополя буде без води
До уваги тернополян! 20 листопада частина житлового району «Південний» буде без холодної води через аварійно-ремонтні роботи, повідомляє “Тернопільводоканал”.
20 листопада з 9.00 до 17.00 год. буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних споруд за адресами:
вул. Микулинецька (від цукрового заводу до вул. Козацької);
вул. Козацька;
вул. Василя Ярмуша;
вул. Никифора Гірняка;
вул. Шкільна;
пров. Шкільний;
пров. Садовий;
пров. Микулинецький.
Водопостачання також буде призупинене до житлового будинку за адресою вул. Микулинецька, 113, дитячого садочку №11, загальноосвітньої школи №8, бойлерної тепломереж та управління магістральних газопроводів.